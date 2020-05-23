«Смотрю на экран и плачу»: астролог Володина боится съемок в «Давай поженимся!» и объясняет вред ретроградной Венеры

В новых выпусках популярной передачи «Давай поженимся!» с героями общаются ведущая Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. Астролог Василиса Володина после начала режима самоизоляции от съемок отказалась, так как опасается появляться на работе из-за пандемии. Ее коллеги записывают за несколько дней выпуски на целый месяц с соблюдением мер предосторожности: тестирование, измерение температуры, дезинфекция студии, отказ не только от зрителей, но и от услуг стилистов – таким образом уменьшают число людей в павильоне. Роза и Лариса сами красятся, делают прическу, снимаются в своей одежде – обычно их наряжали стилисты. Гузеева говорит: «У меня все давно есть, я себе давно заработала…» А на работу Лариса Андреевна, соблюдая меры предосторожности, ходит, так как у ТВ важная функция – не только информировать людей, но и развлекать в то время, когда миллионы телезрителей сидят на самоизоляции.

Вместе с Володиной из передачи исчезли астрологические характеристики героев, поэтому подписчики астролога в инстаграме поинтересовались, когда она вернется на экран. Володина ответила так: «Я очень скучаю по любимой программе. Смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу». Так что в ближайших выпусках Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжат общаться с героями без астролога – большинство поклонников передачи в социальных сетях не сожалеют об этом, обсуждая взаимоотношения женихов и невест.

А у Володиной работы полно и без ТВ – она продолжает составлять астрологические рекомендации. Стоят ее услуги недешево – с расценками можно ознакомиться на сайте самого популярного телеастролога (стоимость личной консультации – от 140 тысяч рублей, а прогноза — от 3,5 тысяч рублей). А в пятницу 22 мая клиенты Володиной получили по электронной почте рассылку с бесплатным прогнозом.

Вместе с Володиной из передачи исчезли астрологические характеристики героев, поэтому подписчики астролога в инстаграме поинтересовались, когда она вернется на экран.Фото: Первый канал

Новое предсказание Василисы Володиной посвящено феномену – ретроградной Венере, время которой началось 13 мая и продлится до 25 июня. Вот несколько моментов из этого прогноза.

1. «Говорим только о любви, отношениях и браке. Другие темы Венеры обходим вниманием. Сама по себе ретроградность не чудо, но чудесен эффект, который она производит в мире наших чувств. За эти 8 недель каждый из нас получает уникальную возможность взглянуть на существующие отношения реалистично… Это непростое время. Мы именно сейчас максимально уязвимы перед собственными ошибками, допущенными, но не исправленными раньше. И часто именно в недели ретро-Венеры мы нос к носу сталкиваемся с теми вопросами в любви, от которых, как страусы, прятали голову в песок еще недавно».

2. «Конечно, не сама по себе ретроградная Венера вредит. Она просто сталкивает нас с нашими же ошибками. Характерные примеры р-венерианских ситуаций из моей практики. Она долго и усердно делала вид, что она «хорошая жена» и старалась не пилить мужа за дурацкие промахи, но именно на ретро-Венере у нее «сорвало пробки» и безалаберный супруг выставлен за дверь. Муж старательно закрывал глаза на поздние отлучки супруги и верил, что поздние задержки исключительно рабочие, а именно на р-Венере увидел ее в автомобиле, целующуюся с другим мужчиной. Или девушка удивлялась странной мягкости нового поклонника, пока тот на ретро-Венере не признался, что он бывшая женщина, трансгендер. Конечно, не все и не всегда так драматично, чаще пары ссорятся, скандалят, выясняют отношения, высказывают взаимные претензии, которые существовали давно, но замалчивались».

3. «Нет ситуаций, которые несли бы нам только вред. И ретро-Венера несет не только напряжения, но и возможности. Это иногда второй шанс (возможность вернуться к бывшему возлюбленному, если сделаны выводы из старых ошибок и любовь еще жива). И очень часто это второе дыхание в отношениях. Второй полет чувств, острая потребность друг в друге, заинтересованность. Эти шансы есть совершенно у всех…»

Володина также сделала индивидуальные расчеты для разных групп людей. И напомнила, что 22 мая в 20 часов 38 минут состоялось очередное новолуние – мы вступили в новый лунный месяц. А это повод — проанализировать свои преимущества и начать ими пользоваться.

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