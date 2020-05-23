$1200 каждому американцу — красивый ход, но не более

Вертолетные деньги — так называют это американские экономисты. Мол, раздадим некую сумму всем подряд («разбросав с вертолета») и посмотрим, что будет. Сейчас, на пике коронавируса, Вашингтон так и делает: Трамп подписал закон о выплате беспрецедентной в истории США экономической помощи — $2,2 триллиона.

При этом $500 миллиардов из данной суммы пойдут на нужды крупного бизнеса, а не простых американцев (именно в таком, «пакетном» виде закон продавили корпоративные лоббисты — в противном случае его могли просто не принять в Конгрессе). Сразу вспыхнуло немало скандалов, когда, под видом пострадавших малых предпринимателей, субсидии получали филиалы корпораций.

Зато простым людям перепадало по $1200 (и $500 на детей): сумма приходит на счёт, либо банковским чеком по почте. Выплата, правда, однократная, затрагивает лишь тех, кто платит налоги и имеет годовой доход менее $75 тысяч. Так что на самом деле «вертолётные деньги» получат лишь примерно 130 млн человек — меньше половины населения США. Притом, что прожиточный минимум в стране — чуть более $2000 в месяц.

Так что, если почитать американские СМИ, «вертолетные деньги» особой радости не приносят.

— Для меня это не спасение, — рассказывает журналу Time жительница Сан-Франциско Ларрила Карумба. — Медстраховка, аренда жилья, кредит за автомобиль, коммунальные счета — всё это тысячи долларов в месяц. И ещё — задолженность в минус $10 тысяч по кредитной карте, которая образовалась за время карантина.

По словам жителей другого мегаполиса, Нью-Йорка, «трамповская выплата» не покрывает и половины платежа за аренду квартиры. Да, многие арендодатели сейчас дают отсрочку. Но долги все равно когда-то придется отдавать.

По данным опроса того же журнала Time, треть американцев направят «вертолетные деньги»… на текущие платежи по кредитам. А как жить дальше?

До кризиса 70% американского ВВП составляли товары и услуги повседневного спроса, которые люди покупали у малого и среднего бизнеса. Но теперь денег ни у кого нет. И даже «$1200 с вертолета» — лишь красивый ход, не способный переломить ситуацию.

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