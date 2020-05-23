«Она подумала, что я хочу ее убить»: Шаляпин объяснил, почему расстался со Светличной

Друг детства Прохора Шаляпина фотограф Виктор Панкратьев недавно рассказал «КП» о тайном романе скандального певца со знаменитой актрисой Светланой Светличной.

Мол, они были близки десять лет назад, когда Шаляпину было чуть за 20, а Светличной 70.

Светлана Светличная бурно отреагировала на слухи о былом романе с певцом.

- Он сумасшедший и больной! - высказалась порталу «Телепрограмма» о Шаляпине артистка.

Мы дозвонились до Прохора Шаляпина, чтобы узнать, какая кошка пробежала между ним и известной актрисой.

Певец по-прежнему испытывает теплые чувства к 80-летней актрисеФото: Личный архив героя публикации

- Только добрые слова могу сказать о Светлане. Она замечательная женщина, с ней я не чувствовал разницу в возрасте, - сказал kp.ru Прохор Шаляпин. - С ней мы близко общались около двух лет, иногда даже позволяли себе выпивать. Светлана Афанасьевна очень любила водку и я порой тоже пригублял.

Мы тогда были совсем молодыми — мне было 25, Светлане Афанасьевне -70. Мои соседи очень удивлялись, когда Светличная приезжала ко мне домой. Я познакомил ее со своими родителями, мы ездили к ним в гости в Волгоград. Многим наша дружба казалось странной…

Светличная с родителями Шаляпина, с его отчимом и мамой.Фото: Личный архив героя публикации

- Почему же вы тогда перестали общаться?

- Поссорились мы со Светланой Афанасьевной только из- за того, что ей приснился сон, в котором я ее пытался задушить (смеется). И из-за этого сна она перестала со мной общаться. Ей показалось, что я хочу ее убить...Ну такие чудачества и подозрения свойственны творческим людям. Наверное, это возрастное что-то…А может, кто-то ей что-то про меня наговорил, - предположил Шаляпин.

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