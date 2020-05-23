Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T10:58:09+03:00

Пациент может получить положительный тест на коронавирус повторно, если тест бы сделан неверно, или если болезнь не долечена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если человек "полностью выздоровел", то он ему уже не страшен вирус

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о возможности повторно заразиться коронавирусом.

- Полностью выздоровевший после COVID-19 пациент повторно не заболевает, - заявил он РИА Новости.

Однако случаи, когда человек с отрицательным тестом попадает в больницу снова, где у него опять диагностируют коронавирус, в мире есть. Чаще всего здесь имеет место недолеченная инфекция. Ученые проводили вскрытие умерших после того, как все тесты дали отрицательный результат. Оказалось, что вирус способен проникать в глубоко в органы. Причем не только легкие, но и печень, почки. Поэтому нельзя прерывать лечение.

Надежда сейчас не только на коллективный иммунитет, который возникнет в результате перенесенной имнфекции, но и на вакцину. В центре Гамалеи успешно прошли этапы доклинического исследования препарата.

- Надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции,- сказал Гинцбург.

ИСТОЧНИК KP.RU