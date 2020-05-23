Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о возможности повторно заразиться коронавирусом.
- Полностью выздоровевший после COVID-19 пациент повторно не заболевает, - заявил он РИА Новости.
Однако случаи, когда человек с отрицательным тестом попадает в больницу снова, где у него опять диагностируют коронавирус, в мире есть. Чаще всего здесь имеет место недолеченная инфекция. Ученые проводили вскрытие умерших после того, как все тесты дали отрицательный результат. Оказалось, что вирус способен проникать в глубоко в органы. Причем не только легкие, но и печень, почки. Поэтому нельзя прерывать лечение.
Надежда сейчас не только на коллективный иммунитет, который возникнет в результате перенесенной имнфекции, но и на вакцину. В центре Гамалеи успешно прошли этапы доклинического исследования препарата.
- Надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции,- сказал Гинцбург.
ИСТОЧНИК KP.RU