2020-05-23T10:58:09+03:00
Общество

Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом

Если человек "полностью выздоровел", то он ему уже не страшен вирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пациент может получить положительный тест на коронавирус повторно, если тест бы сделан неверно, или если болезнь не долеченаПациент может получить положительный тест на коронавирус повторно, если тест бы сделан неверно, или если болезнь не долеченаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о возможности повторно заразиться коронавирусом.

- Полностью выздоровевший после COVID-19 пациент повторно не заболевает, - заявил он РИА Новости.

Однако случаи, когда человек с отрицательным тестом попадает в больницу снова, где у него опять диагностируют коронавирус, в мире есть. Чаще всего здесь имеет место недолеченная инфекция. Ученые проводили вскрытие умерших после того, как все тесты дали отрицательный результат. Оказалось, что вирус способен проникать в глубоко в органы. Причем не только легкие, но и печень, почки. Поэтому нельзя прерывать лечение.

Надежда сейчас не только на коллективный иммунитет, который возникнет в результате перенесенной имнфекции, но и на вакцину. В центре Гамалеи успешно прошли этапы доклинического исследования препарата.

- Надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции,- сказал Гинцбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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