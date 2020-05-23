2020-05-23T16:13:41+03:00
Звезды

"Захватчик требовал меня? Я в шоке!" Ольга Бузова отреагировала на ЧП в банке Москвы

Ведущую очень удивили требования "террориста-романтика"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова в ужасе от произошедшего в банке МосквыОльга Бузова в ужасе от произошедшего в банке МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ольга Бузова узнала из новостей о том, что мужчина захватил отделение банка в центре Москвы и требовал, чтобы ему привезли певицу. Злоумышленник заявил, что хочет видеть артистку и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла".

Ольга Бузова: Я была готова приехать на переговоры с террористом!.

Ольга Бузова мирно спала до обеда, пока ее не поднял телефон. Поющую ведущую атаковали сообщениями о захвате заложников в центре Москвы в одном из отделений банка.

"Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня. Это к вопросу о страхах. Я очень боюсь неадекватных людей", - обратилась звезда "Дома-2" к поклонникам.

Она также написала сообщение о том, что буквально вчера зашел разговор о страхах. Ей стало интересно, чего люди боятся больше всего.

"Темноты, глубины..? А ведь еще есть страх публичных выступлений, когда на тебя все смотрят и только от тебя в каждую секунду все зависит. Еще страх за близких, но это, скорее, уже как рефлекс. Мне кажется, что пугает всегда что-то в первый раз. Никогда не забуду свой первый выход на сцену, несмотря на то, что к тому моменту уже четыре года была на телевидении и не боялась камеры...", - написала Оля.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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