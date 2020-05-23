"Захватчик требовал меня? Я в шоке!" Ольга Бузова отреагировала на ЧП в банке Москвы

Ольга Бузова узнала из новостей о том, что мужчина захватил отделение банка в центре Москвы и требовал, чтобы ему привезли певицу. Злоумышленник заявил, что хочет видеть артистку и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780788" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: Я была готова приехать на переговоры с террористом!.

Ольга Бузова мирно спала до обеда, пока ее не поднял телефон. Поющую ведущую атаковали сообщениями о захвате заложников в центре Москвы в одном из отделений банка.

"Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня. Это к вопросу о страхах. Я очень боюсь неадекватных людей", - обратилась звезда "Дома-2" к поклонникам.

Она также написала сообщение о том, что буквально вчера зашел разговор о страхах. Ей стало интересно, чего люди боятся больше всего.

"Темноты, глубины..? А ведь еще есть страх публичных выступлений, когда на тебя все смотрят и только от тебя в каждую секунду все зависит. Еще страх за близких, но это, скорее, уже как рефлекс. Мне кажется, что пугает всегда что-то в первый раз. Никогда не забуду свой первый выход на сцену, несмотря на то, что к тому моменту уже четыре года была на телевидении и не боялась камеры...", - написала Оля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

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