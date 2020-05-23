Познер поругался с Михалковым: «Вы применили шулерский прием!»

Это история о том, как разругались Никита Сергеевич и Владимир Владимирович. Ну, Михалков и Познер. Сначала к истории вопроса. Режиссер выпустил на «России 24» очередной эпизод шоу «Бесогон». Там он говорил о чипировании, Билле Гейтсе, Германе Грефе и дистанционном обучении. Выпуск с эфира сняли. Но показ наделал много шума. Одним из главных критиков стал телеведущий Владимир Познер. Он жестко высказался о «Бесогоне» на радио «Эхо Москвы».

В ответ на грубость Михалков записал Познеру ответ, где выставил в сеть фрагменты их личной переписки. Теперь Познер решил сделать повторное обращение.

- Михалков оправдывает опубликование отрывков из моего письма тем, что я будто бы нарушил свое обещание не публиковать его, выступив на «Эхе Москвы» с критикой его программы. На самом деле я ничего не нарушил, потому что ни разу не сказал, что не стану отвечать на вопрос о том, как я отношусь к его программе, если меня спросят. Так что здесь Никита Сергеевич применил чисто шулерский прием и, увы, не только здесь, - написал Познер.

Телеведущий опубликовал на своем сайте полную версию письма, которое он отправлял Михалкову.

«Я ни одной программы «Бесогон» до сегодняшнего дня не смотрел. У нас с Вами во всем, или почти во всем, диаметрально противоположные взгляды, во всяком случае в том, что касается главного. Я бы с охотой провел бы с Вами дебаты на телевизионном экране, когда бы зритель смог вы выслушать два разных взгляда на жизнь, смог бы взвесить все это и сделать свои выводы, то есть тогда, когда у зрителя был бы выбор», - отметил Познер.

Текст телеведущий завершил очень холодно: «Не могу завершить это письмо словами «с уважением», «искренне Ваш» или «желаю всех благ». Скажу так: Будьте здоровы».

Позер привел строки ответного письма, которое ему прислал Михалков:

«Что касается дебатов: как и Вы, считаю, что позиции друг друга мы знаем. Они почти во всем полярны и потому не вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять».

К публикации Познер сделал приписку. Он попросил журналистов не звонить ему и не раздувать из этого скандал.

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