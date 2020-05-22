2020-05-22T22:44:11+03:00
Общество

Михалков против Познера: «Зачем вы на меня тронули?»

Режиссер жестко ответил на обвинения телеведущего. Никита Сергеевич процитировал личное письмо от Владимира Владимировича
Роман ГОЛОВАНОВ
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Никита Михалков в передаче "Бесогон-ТВ".Никита Михалков в передаче "Бесогон-ТВ".
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Режиссер Никита Михалков выложил в сеть скандальный выпуск своей программы «Бесогон». Он называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». Раньше шоу выходило на канале «Россия-24». Но ВГТРК сняла с показа эпизод про чипирование, Билла Гейтса и дистанционное образование.

Тогда Михалков отправился на YouTube. И там ответил всем критикам.

- Либеральный говномет включили на полную катушку. Кто только не оттоптался на нашем «Бесогоне», на нашей команде, на вашем покорном слуге. И мелкие сошки. Но были и более крупные типа Навального, Варламова, Фельгенгауэр, - сказал режиссер.

Под раздачу попал телеведущий Владимир Познер.

- Владимир Владимирович, вот на хрена вы меня тронули? Вы написали мне письмо, - признался Михалков.

Он сказал, что потом Познер выступил против него. И привел цитату телеведущего:

«Я смотрел эту программу. Не в эфире, конечно. Вообще, я «Бесогон» не смотрел никогда. Но услышав, что ее сняли, я посмотрел. С отвращением. Там лжи колоссально много».

Михалков сказал, что Познер нарушил договоренности. Поэтому режиссер может прочитать несколько абзацев из личного письма от Познера:

«Прежде всего, хочу сказать, что я рад тому, что вы, именно вы, человек, не испытавший в своем творчестве цензуры — ни в советское время, ни в постсоветское — столкнулись с ней. Я, в отличие от вас, имел с цензурой постоянное дело... Я рад, потому что уверен, что никогда от нее не страдали. Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской».

- Как вы можете утверждать, что я не знаю цензуры? - ответил Михалков. - А вы знаете, что только одна моя картина «Родня» получила 117 поправок? И я 70 из них выполнить был вынужден. Что вы мелите?

Михалков также сказал, что его картину «Сибирский цирюльник» не показали в США и Латинской Америке. А Познер, ярый противник СССР, служил партийному режиму.

- Кстати, я никогда не был членом никакой партии. Мы и в этом с вами не можем сравниться, - отметил Михалков. - С конца 1985-го вы ежедневно вели передачу на английском языке для США. И очень часто были гостем программы на американском канале. Вы представляли в лучшем свете все решения, которые принимало советское правительство. Тогда у меня возникает вопрос. Вы можете представить себе, кем должен быть человек, которому доверяет страна, убиваемая партократией, выступать перед американцами, оправдывая поступки этой страны? Какой кастинг должен был пройти человек?

Михалков ответил и на обвиния от Познера во лжи.

- Хотя бы часть из 7 миллионов людей, которые посмотрели нашу программу, могут сделать выбор. Доверять им человеку, у которого три гражданства — США, России и Франции. Или доверять человеку, который имеет одно гражданство. Который учился, работал и работает в этой стране. Как и его дети и внуки, - эмоционально заключил режиссер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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