Сергей Степашин: «Комсомолку» читаю 55 лет. Я только с родителями так долго общался

- Сергей Вадимович, мы всем друзьям задаём этот вопрос - что значит «Комсомолка» в вашей жизни?

- Начнем с того, что это - одна из первых газет в жизни, которую я прочитал. Первая была «Пионерская правда», а вторая – «Комсомолка», мы ее выписывали с 1965 года. Я это запомнил, мы как раз переехали из коммуналки в новый дом, в хрущевку, и в ящик нам приходило 3 или 4 газеты, в том числе «Комсомольская правда» - для меня. Так что, уже 55 лет, как я вместе с нашей газетой. С газетой интересной, любящей свою страну. Для меня это - половинка меня самого, если можно так сказать. Ни с кем ещё, кроме родителей, я не был столько времени вместе. Вспоминаю «Комсомолку» еще Геннадия Селезнева (дай Бог, чтобы мы его помнили, царствие ему небесное, замечательный был и человек, и главред). Ну, и сегодня, давайте говорить откровенно, эта газета, что самое интересное, - для многих самых разных групп населения – и пожилых, и молодых, и тех, кто любит, может быть, экстравагантные какие-то вещи, и - серьезный анализ. «Комсомолка» меня всегда поддерживала. И когда я избирался депутатом. И потом, когда, неожиданно для себя, стал большим начальником - с «Комсомолкой» работал напрямую... Когда был и главой МВД, и директором ФСБ, и министром юстиции, и вице-премьером, и премьером, и председателем Счетной палаты. И, что всегда было приятно, то, что говорил, то «Комсомолка» и печатала. Как-то странно, даже без цензуры обходилось. Наверное, мне просто повезло. Поэтому - спасибо «Комсомолке».

- Сейчас вы - председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ – очень близкая народу тема! Вы когда туда пришли, сразу приехали к нам в редакцию вместе с генеральным директором фонда Константином Цициным.

- Константину это было интересно.

Давайте откровенно говорить: иногда можно много сделать, действительно, хороших дел, а о них никто не знает.

Фонд ЖКХ занимается одной из самых тяжелых проблем в нашей стране: переселением наших граждан из аварийного жилья. А кроме этого - и капитальным ремонтом домов, и модернизацией коммунального хозяйства. И хорошо, что именно «Комсомолка» не выпускает из поля зрения эти проблемы.

- И какова эта «армия переселенцев», о которой помнит «Комсомолка»?

- Солидная: миллион человек, которым построили новые квартиры вместо аварийного жилья.

- Ваши поздравления радиослушателям, посетителям сайта, читателям газеты?

- Я рад, что «Комсомольская правда», несмотря на то, что нет комсомола, осталась и комсомольской – в смысле молодой и яркой, и - правдой.

Хорошо, что она остается газетой, которую берут в руки и читают. Кто бы что ни говорил, электронная версия это хорошо, но «живая» газета, которую можно потрогать утром, почувствовать ее типографский запах, полистать, / это замечательно.

Поэтому, друзья мои, читайте «Комсомолку», дружите с ней.

Сергей Степашин: «Комсомолку» выписываю и с удовольствием читаю 55 лет. Я только с родителями так долго общался и общаюсь (мама у меня жива)» 00:00 00:00

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