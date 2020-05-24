Валентина Матвиенко — коллективу «Комсомолки»: «Вы стали новаторами, первопроходцами, ориентирами для коллег»

- Любовь к «Комсомолке» передается из поколения в поколение, - отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, приславшая в редакцию «КП» поздравительное письмо по случаю 95-летия газеты.

- Какие бы перемены не происходили в России, вы остаетесь неизменной «Комсомолкой» - народной, общенациональной, даже международной газетой с преданными читателями, - говорится в письме.

Как отметила спикер Совфеда, «Комсомолка» не разочаровывает: «всегда актуальные темы, разнообразные форматы и подходы, всегда нескучный, острый, правдивый язык и смысл материалов».

- Когда-то вы выходили под девизом «Не меняет название, не снимает ордена!». И вы, действительно, не изменяли себе все эти годы, радуя читателей яркими, интересными, по-комсомольски задорными материалами, - написала Матвиенко.

Глава Совфеда также отметила, что «Комсомолка» раньше многих других изданий начала развивать новые форматы распространения информации.

- Вы в определенном смысле, стали новаторами, первопроходцами, ориентирами для коллег, - написала Матвиенко.

Отдельно она отметила издательские проекты «КП», которые сделали «классику доступной многим».

Спикер «Совета Федерации» поздравила «КП» с 95-летием

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