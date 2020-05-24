Хроники сельского колонизатора: как обустроить свою землю в 10 раз дешевле, чем в рекламе

Поздней осенью, журналист "КП" поселился в деревне, где, по данным «Википедии», «с 2012 года проживает 0 местных жителей». За неделю, по цене отечественной Лады-Ларгус, был поставлен так называемый «купольный дом». В марте, вместе с приходом пандемии, семья спецкора переехала в деревню на постоянное жительство.

Берегите свой кошелек

Принцип обустройства горожанина на земле прост: «все, что можно, делай сам, кроме электрики». Я не ожидал, какие космические суммы можно сэкономить своим физическим трудом. Например, за укладку кабеля от щитка к дому (40 метров), с меня попросили сразу 50 тысяч – 1300 рублей за метр траншеи. Это средние расценки по району. Добавив на прощание – «грунт у вас там плохой», что на языке строителей-разводил означало: «зарядим 70 тысяч, готовься». Ничего, за 4 дня выходных дня прокопал и уложил сам, за одни выходные аккуратно закопал, найдя 70 тысячам более полезное применение.

К моему участку вела глинистая дорога, которая к сентябрю становилась не проезжей и единственные соседи, после Дня Знаний на даче старались не появляться. Я сам уложил на эту дорогу гравий, и дорога пережила зиму и весну. Даже тракторист, чистящий нашу деревню от снега, записал мое рукоделие в настоящие дороги, и стал заезжать после снегопадов. Это было лестно. Сколько бы мне это стоило, обратись я в «фирму», страшно представить.

Следом всплыла еще одна проблема.

Участок мне достался на склоне с уклоном, бывает и хуже, но перепад в 1.70 на пяти метрах это изрядно. Плата за потрясающий вид.

Единственным ровным местом участка оказался купол с подиумом. Ситуация сложилась странная – до соседей выстрел из арбалета, бобры грызут деревья, птицы гнездятся, а запарковаться негде. На участок я просто боялся заезжать по двум причинам:

1. Слой дерна, который при малейшей пробуксовке превращается в липкое, как бы отполированное покрытие +уклон=выезд только на тросе, вслед за соседским джипом.

2. Жуткая глина под дерном.

Простая засыпка гравием ничего бы не дала - его бы проглотила глина. Соседи проверяли многократно. Просто выровнять плоскость экскаватором? После раскорчевки участок соседей превратился в натуральную Гримпенскую трясину. Я их хуторок так и называю – «Гримпен». Хожу к ним в гости по вечерам, и возвращаясь через заросшую пустошь, повторяю слова Холмса: "если вам хоть чуть-чуть дорога ваша жизнь, постарайтесь никуда не сходить с торфяной тропы".

Нужно было делать настоящую парковку.

Я сам уложил на эту дорогу гравий, и дорога пережила зиму и весну.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Обратитесь к специалистам

О, эти горе-специалисты, поселившиеся в интернете, как мухи на заветрившийся бутерброд с черной икрой. Загадившие все поисковики своими сайтами с липовыми расценками. Ждущие жирненьких москвичей, готовые сделать все что угодно, но зачастую не имеющие ни техники, ни инструмента, ни умения. А имеющие лишь копеечный сайт, черно-белые объявления на всех столбах в округе и зазывалу на телефоне с подвешенным языком. В резерве - бригада голодных гастарбайтеров, готовых на все.

Разумеется, я искал людей работающих с ландшафтами, как можно ближе к своему месту проживания. Это бесполезно. Ушлые бизнесмены набивают свои сайты тегами-отметками всех крупных городов Подмосковья чтобы обмануть поисковики. Например, набираешь в «Яндексе» - «выравнивание участка Конаково». И только при личном контакте, выясняется, что губители ландшафтов на самом деле обитают под Тулой, а ты живешь строго на Севере, под Тверью. Им далеко и дорого ездить к тебе и нужно жилье на время работы.

С ценообразованием еще интереснее. Все расценки на сайтах - мошенничество, введение в заблуждение с корыстными целями. Даже не сомневайтесь, вам зарядят столько, на сколько у координатора-посредника хватит совести. Но совести у него нет. У него вообще есть все, кроме совести и денег. Ты для него - жертва. Особенно это четко читается на сайтах, которые обещают все, но не выставляют расценки на работу. Вместо прайс-листа выскакивает форма:

а) Расчет проекта.

Ты вводишь в окошки площадь участка, тип грунта и покрытия, а потом нажимаешь кнопку «Расчет». Но вместо суммы, появляется плашка на весь экран:

б) "введите свой телефон, мы вам перезвоним"(и растрясем по полной программе).

Лично пережил круг магических превращений, в котором бытовка на сайте за 50 тысяч, при личном общении превратилась в бытовку за 180 тысяч, и это еще не была накручена доставка и установка!

За 50 метровую горизонтальную площадку из гравия с меня просили и 200 тысяч, и 300 - узнав, что нужно выравнивать склон. Я проклял всех этих деятелей и обратился к народной мудрости, которая сейчас концентрируется в интернете.

Единственным ровным местом участка оказался купол с подиумом.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Хождение в Сеть

На главном строительном форуме страны "Форумхаус", дачным парковкам было уделено немало внимания. Я чуть не сошел с ума, прочитав 95 (!) страничную тему "Как сделать парковку на даче". Такое впечатление, что в психиатрических лечебницах, единственный сайт, на который можно зайти с помощью незапароленного WI-FI главврача, это "Форумхаус".

Там были такие советы: "Чтобы сделать парковку площадью 30 метров, возьмите четыре тонны арматуры, 100 килограммов вязальной проволоки, 20 кубов цемента и двух гастарбайтеров. Все смешайте". Там клали в грязь мачты уличного освещения, телеграфные столбы, шпалы и бетонные плиты аэродромного покрытия. Там были и тоскливые посты: "Все делал по правилам, как здесь советовали на странице 30 (матерная ругань), заехал и машина сразу погрузилась по середину ступиц, вынули трактором".

Я немножко утрирую, но в целом все так. В итоге, форумный бред все-таки пошел мне на пользу, потому что в одном из постов вдруг проскочили знакомые словосочетания: ТУ и ГОСТ. Так я нашел в интернете ГОСТ "постройка песчано-гравийной площадки для колесной техники". Там все действия были растолкованы просто и доступно, включая такую сакральную и таинственную процедуру, как "расклинцовка".

"Дорнит" - нетканый геосинтетический материал, изготовленный иглопробивным способом.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Тракторист Марио

В нашу деревню был призван тракторист Володя, по прозвищу "глаз-алмаз". Володя, например, копал пруды, избавлял от буйного леса хуторок Гримпен, рихтовал наши дороги, копал ямы для септиков. Володя не пьет, обязателен, интеллигентен и визуально похож на сантехника Марио из старой компьютерной игры. Всего за 6 тысяч рублей Володя превратил склон в идеально-ровную площадку. Справа брал, слева насыпал и прихлопывал-трамбовал. Глина испуганно дышала под колесами его двух ковшового монстра. Заодно, Володя в рамках той же суммы, сделал для жены три извилистые траншеи для так называемых «высоких грядок» или «грядок по Хольцеру» (читайте в следующих выпусках).

Две недели площадка отстаивалась-отдыхала. После чего, я завез на нее 4 куба речного мытого песка. За пару дней, с шутками, я равномерно распределил песок по площадке, пролил водой и укатал "катком садовым, производство г. Липецк". Каток меня неприятно поразил «культурой производства» - его изготавливали, держа инструменты ягодицами. Пробка бака, через которую каток заполнялся 50 литрами воды, дорогие мои заводчане прикрутили на свежую краску, она прикипела намертво – откручивали всей деревней. Несмотря на свою аляповатость и рукосуйство изготовителей, каток работал - то есть, укатывал. Следом, согласно ГОСТУ, я постелил на песок так называемую ткань-разделитель. Точнее, геотекстиль "Дорнит" - нетканый геосинтетический материал, изготовленный иглопробивным способом.

У «Дорнита» были две задачи - не дать прорасти на площадке сорнякам, которые разрушают покрытие и главное - помешать гравию уйти в нашу ненасытную глину. Без этого гостовского секретика все бы пошло прахом, и я бы понял это слишком поздно!

Затем, было привезено 7 кубов гравия фракции 40/70, это такие мощные булыганы с кулак взрослого мужика или с детский кулачок, в перемешку. Брать его лопатой из кучи было невозможно, но я справился. Распорол резиновые сапоги, например, вгоняя ногой лопату в кучу гравия. Шуток уже не было, было рычание. Но я упорный, если тру морковку - пока кровь из пальцев не брызнет. Жена, по вечерам мазала мне спину индийским кремом "Укус скорпиона", пока мой организм окончательно не потерял чувствительность. Иногда супруга предлагала позвать кого-то на помощь, но матери мира не родили еще таких дураков, поэтому я все сделал сам, примерно за неделю, с перекурами. Термобелье за ночь не успевало высыхать от пота.

Распорол резиновые сапоги, например, вгоняя ногой лопату в кучу гравия.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Волшебное слово «расклинцовка»

А потом, началось самое приятное и легкое - "расклинцовка", метод, придуманный еще древними римлянами.

Мне привезли последнюю партию мелкой щебенки фракции 5/20. Это острая гранитная крошка с вкраплениями камушков размером с ноготь большого пальца руки. После гравия 40/70 я мог кидать эту мелочь двумя лопатами, "по-македонски". Засыпал половину площадки, укатал катком, сел на него и почти заплакал. Слишком мягкое оказалось покрытие, я уже работал с гравием и все понимал. Каток не давал нужного уплотнения.

И тут появился мой добрый ангел Эдик, сосед, переехавший в Россию из Луганска еще в 2012 году. Эдик обладает фантастическим навыком - он делает сложные устройства, которые с первого взгляда не отличить от фабричных. И еще они работают, как надо! При постройке купола я пользовался его переносными прожекторами, так как работы велись круглые ноябрьские сутки. На этот раз, Эдик привез на мотоблоке 50 килограммовую виброплиту собственного изготовления, сделанную по мануалам из Ютуба. И вручил ее мне со словом - "Пробуй!".

Суть расклинцовки в том, что нужно забить между крупными булыжниками мелкую каменную крошку и тогда, покрытие встанет намертво. Встанет и будет держаться за счет трения, как детальки в «Лего». По гостовской инструкции, перед этой процедурой нужно пролить покрытие водой, она сыграет роль смазки. А еще, мелкая известковая пыль, которая остается после дробления камня на его поверхности, сыграет роль слабенького, но связующего цементного раствора.

Я делал две расклинцовки согласно ГОСТУ - во многих местах, крошка уходила между камней и булыжники вылезали наружу. Я опять досыпал мелкую щебенку и опять проходил покрытие виброплитой. Я закончил площадку, и загнал на нее машину - она простояла ночь и под колесами не осталось следов - я сделал практически монолит. Обошлось мне все это в 34 тысяч рублей вместо 300 тысяч. Оцените разницу.

В ближайшие дни, мне придется подпереть стенку парковки специальными сетчатыми коробами с камнем. Называются эти короба редким, малознакомым словом – «габионы». Мир габионов имеет свои технологические хитрости и нещадно эксплуатируется нечистоплотными строителями, любящими прибыль в 200-300%. Продолжение следует.

Затем, было привезено 7 кубов гравия фракции 40/70Фото: Дмитрий СТЕШИН

КАЛЬКУЛЯТОР КОЛОНИЗАТОРА

Затраты на парковочную площадку 50 м.кв.

1. Работа экскаватора – 6000 руб.

2. Песок мытый, речной – 5 000 руб.

3. «Дорнит» - 50 кв.м – 1000 руб.

4. Гравий фракции 40/70 – 13 000 руб.

5. Гравий фракции 5/20 – 9 000 руб.

Итого: 34 000 рублей, с доставкой материалов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768057" frameborder="0"></iframe> Спецкор «КП» Дмитрий Стешин перезимовал под куполом.Жить в квадратных комнатах уже не модно. Сейчас всё больше людей переезжают под купол. Среди них и спецкор «КП» Дмитрий Стешин

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