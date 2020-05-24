2020-05-24T08:54:20+03:00
Общество

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин: Серьезная должность не позволяет мне «задрав штаны, бежать за «Комсомолкой»

Главы ключевых ведомств поздравляют «Комсомолку с 95-летием»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ — Сергей Нарышкин поздравил "КП" с юбилеем Фото: предоставлено пресс-службойДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ — Сергей Нарышкин поздравил "КП" с юбилеем Фото: предоставлено пресс-службой
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24 мая 1925 года вышел в свет первый номер «Комсомольской правды», общенациональной газеты, которая вошла в жизнь уже четырёх поколений сначала советских, а теперь и российских граждан.

Поздравления с 95-летием слетаются в редакцию «КП» со всего света. Но особенно тёплые слова приходят из ведомств, вместе с «Комсомолкой» стоящих на страже Родины.

Приводим поздравительное письмо от директора Службы внешней разведки (СВР) РФ — Сергея Нарышкина:

«От всей души поздравляю с 95-годовщиной со Дня появления на свет любимицы миллионов, пропагандиста и агитатора, учителя и организатора, просветителя и исследователя, путешественника и гражданина, подругу и собеседницу… Всеми этими словами многие могут охарактеризовать «Комсомолку», — пишет нам Сергей Нарышкин.

По его словам, все эти годы «КП» несла на своих страницах статьи, которыми зачитывались целые поколения.

«Вспоминается, что свою дружбу с газетой я начал с «Алого паруса» — уж больно озорная была рубрика для школьной детворы, — продолжает глава СВР. — А уже потом зачитывался материалами «Клуба любознательных», «Письмо позвало в дорогу», конечно же: «Окно в природу». Окончив школу, взахлеб читал международную полосу.

Спасибо вам за позитивную энергию, которой вы заряжаете!

Мне порой после прочтения свежего номера «КП» хочется про себя сказать, перефразируя великого поэта: «Задрав штаны, бежать за «Комсомолкой»! Но серьезная должность не позволяет.

С праздником! Удачи и больших тиражей!!!

Директор СВР России С.Е. Нарышкин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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