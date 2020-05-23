Росгвардия опубликовала кадры задержания "влюбленного в Бузову" террориста

Анти-герой дня Алексей Барышников, 23 мая взявший в заложники сотрудников «Альфа банка», сейчас дает показания следователям. Кто знает, возможно, им как и своим заложникам, он тоже рассказывает о безответной любви к певице Ольге Бузовой. Но это сейчас он кажется нам безобидным и даже нелепым. А до момента ареста были все основания полагать, что в его рюкзаке действительно взрывчатка.

Как проходило задержание стало известно после того, как сотрудники Росгвардии обнародовали эти видеокадры. СОБР сработал так четко, что Барышников не успел навредить ни себе, ни заложнику.

Заложник Барышникова почти час вел трансляцию на своей странице в социально сети. Запечатлел он и момент штурма. А начался он после вот такого эпизода переговоров террориста с полицией.

- Что вы хотите?

- Правды!

- Дождетесь!

И дождался. Против Барышникова возбуждено уголовное дело. Ранее судимому за угон мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Так что Ольгу Бузову он точно увидит не скоро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780823" frameborder="0"></iframe> Росгвардия показала кадры задержания Алексея Барышникова.

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