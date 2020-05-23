"Влюблённый в Бузову" террорист оказался злостным должником по кредитам и угонщиком

Сколько мы не спрашивали об Алексее Барышникове, прославившемся как "террорист влюбленный в Бузову", у его друзей ответ один: «хороший парень». Но это, как говорится, не профессия.

Судя по отрытым данным службы судебных приставов, с банками у Леши из Нижневартовска особые отношения. Мы пробили его по базе и оказалось, что он злостный неплательщик кредитов. Суммарно он задолжал более миллиона рублей. В разные регионах страны против него возбуждено 12 исполнительных производств. Самый большой долг в Сочи, где анти-герой дня прожил несколько лет. Уехал он не попрощавшись и не выплатив банку почти 200 тысяч рублей. А еще за ним числятся более 30 неоплаченных автоштрафов. Все за превышение скорости.

Ее, как и машины, Алексей тоже очень любил. Настолько, что пять лет назад попался на угоне. Дело было заведено в Санкт-Петербурге. Как тогда рассказывал полиции Алексей, он просто не смог пройти мимо иномарки. Правда, уехал не далеко. Местная полиция устроила погоню со стрельбой по колесам. Два года он отсидел в колонии. И вот новые «приключения», на этот раз в Москве.

Напомним, днем в субботу, 23 мая безработный в куртке разносчика еды ввалился в отделение банка на Земляном валу. Алексей сходу заявил, что в рюкзаке у него бомба и взял в заложники четверых. Одного из них, Федора Пименова, который транслировал происходящее в своих соцсетях, он не отпускал до последнего. Брали террориста, который два часа изливал душу заложникам о своей любви к Оле Бузовой, штурмом. В рюкзаке оказался муляж бомбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

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