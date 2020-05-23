2020-05-23T17:55:55+03:00
Происшествия

"Все мечтал об Олечке своей, считал Бузову идеалом": друзья рассказали о захватчике банка в Москве

Знакомы не могут поверить, что Алексей Барышников пошел на захват заложников [видео]
Андрей АБРАМОВАнастасия ВАРДАНЯН
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Алексей Барышников захватил отделение банка в Москве 23 мая.Алексей Барышников захватил отделение банка в Москве 23 мая.Фото: СОЦСЕТИ
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Алексей Барышников, днем в субботу, 23 мая, захвативший заложников в отделении «Альфа банка» в самом центре Москвы, поставил на уши чуть ли не все спецслужбы столицы. Почти два часа он сидел в отделении, которое до этого грозился взорвать и размышлял о высоком: смысле жизни, верности, смерти, а еще об Ольге Бузовой. Его заложник, Федор Пименов, все это время вел трансляцию на своей странице в Инстаграм. Алексей много курил и пил что-то из бутылки похожей на винную.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

После штурма, когда на его руках защелкнулись наручники, Алексей разревелся.

- Дайте маме позвонить, — причитал без пяти минут террорист.

Кажется, он и сам не понимал, что натворил. Друзья 34-летнего мужчины до сих пор не верят, что он такое совершил.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

Об Алексее известно немного. Ему 34 года. Родился и вырос в Нижневартовске. А потом где только не жил: Санкт-Петербург, Краснодарский край и наконец Москва. Не женат, детей нет.

- Он из простой семьи, жили они бедно. После школы он пошел в техникум. Параллельно подрабатывал на стройке. Потом поступил в универ, в наш нижневартовский филиал института бизнеса и права. Но по профессии места не нашел. Работал на заводе несколько лет, а потом уехал в Краснодарский край. Жил он в Лазаревском. Мы стали реже общаться, списывались раз в пару месяцев. Знаю, что он там машину купил и вроде неплохо устроился. Потом жил Санкт-Петербурге. О том, что он в Москву переехал, я пару месяцев назад узнал, - рассказал «КП» друг Алексея Вадим Нестеров.

- А где он работал в Москве?

- У него тут не ладилось. Устроился сначала менеджером в какую-то автомобильную фирму, а потом пошел в курьеры.

По словам друга, Алексей был из тех, кто и мухи не обидит.

- Он был одержим помощью бездомным животным. Собак особенно любил. Мог потратить последнее на дворняжек. А еще был случай, когда у нас общая знакомая тяжело заболела. Так, Леха год собирал деньги на ее лечение. Очень добрый парень.

Ольга Бузова: Я была готова приехать на переговоры с террористом!.

- Он действительно был фанатом Бузовой?

- Да. Она ему еще со времен Дома-2 нравилась, как девушка. Не знаю, что по поводу ее песен он думал. Просто он считал ее очень красивой. Может поэтому девушки у него и не было. Все мечтал об Олечке своей.

Другие друзья Алексея тоже не верят, что он мог совершить такое преступление.

— Леша ограбил банк? Что вообще происходит? — недоумевает в разговоре с «КП» знакомая налетчика Ирина. — Мы общались в одной компании, когда он жил в Нижневартовске.

— Вот это новости! — начала разговор еще одна подруга Алексея Анастасия. — Если честно, Леша хороший парень. Пытался всегда всем помочь. Я знаю, что у него были проблемы с финансами. Его постоянно кидали с работой, постоянно не получалось устроиться.

Сразу несколько знакомых отметили, что парень производил впечатление хоть и веселого, но одинокого человека.

—Он долго скитался между городами: то домой вернется, то обратно в северную столицу, а затем на юг России. В прошлом году он решил попытать счастья в Москве. На этом его след обрывается, — рассказал Илья.

Прямой эфир с захватчиком банка в Москве.Преступник просил привести ему Ольгу Бузову и рассуждал о смысле жизни. А заложник транслировал в сеть все свои диалоги с захватчиком

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ИСТОЧНИК KP.RU

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