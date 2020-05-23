2020-05-23T18:03:06+03:00
Происшествия

Самый абсурдный захват заложников в мире: безработный в куртке курьера угрожал взорвать банк и в прямом эфире требовал Ольгу Бузову

В Москве задержан налетчик, который превратил террористический акт в сюр [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Алексей Барышников приехал из НижневартовскаАлексей Барышников приехал из НижневартовскаФото: REUTERS
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Начиналось все со страшных сводок: днем 23 мая в отделение банка на Земляном Валу в Москве ворвался террорист. Он в яркой ветровке службы доставки. На лице медицинская маска, за спиной черный рюкзак. В нем взрывчатка.

В отделении несколько сотрудников и посетителей. На фоне коронавирусной рутины новость моментально рванула. Но закончилось все полнейшим сюром.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

ПРИШЕЛ НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ, А ЗА ПРАВДОЙ

Налетчик подошел к молоденькой операционистке и стал угрожать — у него в сумке бомба. Но денег не потребовал, да и вообще говорил невнятно. Все бормотал, что пришел сюда за правдой. Девушка нажала сигнал тревоги. Немногочисленные посетители и сотрудники сбились в кучу и, воспользовавшись неразберихой, ушли через черный ход. Останавливать их захватчик не стал.

С ним остался лишь один посетитель — москвич Федор Пименов. В эту субботу он спешил попасть в банк дабы закрыть счет. 27-летний парень очень быстро понял, что угрозы нет. Из своего рюкзака вместо бомбы налетчик достал бутылку белого вина. Маску приспустил, закурил. Пытался забаррикадировать вход стульями и разбил одно из декоративных стекол.

Хоть налетчик и объявил Федору, что тот теперь заложник, суровых репрессий применять не стал. Не забрал даже мобильник. Федор осмелел и стал снимать видео в свой инстаграм. Сначала короткие отрывки, мол, плохой день, пришел в банк, оказался в заложниках ограбления.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

— Это не ограбление, я пришел за правдой, — выкрикивал на заднем плане «террорист».

Парень запустил получасовую трансляцию в своем инстаграме. Так выглядит ограбление банка образца 2020 года.

Заложник о захвате банка в Москве.

КОРОНАВИРУСА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Захватчика зовут Алексей Барышников. Ему 34 года. Приехал из Нижневартовска на заработки в Москву. Официально нигде не работает. Но по яркой ветровке доставщика можно предположить, что подрабатывал курьером.

В заложнике он почувствовал родственную душу и стал сетовать на жизнь. Сначала кичился, что не боится смерти. Даже называл уход из жизни — лучшим моментом всего и вся.

— Я готов выйти к ним [полицейским] навстречу с бомбой, и чтоб пулю в голову! — бравировал налетчик.

Федор спокойно беседовал с ним и даже задавал направление беседы. Коснулись и актуального — коронавируса.

— Вируса нет, его не существует. Ты слышал про глобальные изменения на планете? Вибрации повысились…

В этот момент становиться понятно, что в голове налетчика кроме захвата банка есть и другие нездоровые мысли. Впрочем, их природа, вероятно, объясняется опытом употребления психоделиков. Смакуя сигарету, захватчик долго рассуждает об ЛСД, наркотических приходах.

— У меня есть внутреннее ощущение, что я один стою на Луне и смотрю на Землю. Люди все там, а я здесь один.

«Мамусик, я занят», - захватчик банка поговорил по телефону с мамой.

БУЗОВУ МНЕ, БУЗОВУ!

Кульминация в театре абсурда начинается после. Зрители наконец узнают, какую правду требует захватчик.

— Правду о том, как Ольга Бузова стала популярна. У меня к ней много вопросов! Она забрала у меня все. Все, что было во мне, — драматично выдает мужик, отхлебывая вино из бутылки. — Я с ней не знаком. Но она меня знает. Она виновата во всем!

Ольга Бузова: Я была готова приехать на переговоры с террористом!.

Мужчина смотрит сториз звезды в Instagram и пытается позвонить ей — в приложении есть функция видеовызова. Но та не берет трубку, чем очень расстраивает Барышникова. Он объявляет: я потребую ее сюда.

Бузова, кстати, уже отписалась в своем аккаунте, что готова была примчаться на место, лишь бы люди не пострадали. Если бы совершился приезд звезды, то, вероятно, сюрреалистичный фарс имел бы еще пару действий.

«Мамусик, я занят», - захватчик банка поговорил по телефону с мамой.

Но с самого начала драмы на стене висело ружье — отряд СОБРа на улице. Силовики оценили риски — уже весь интернет обсуждал трансляцию заложника, и зашли через главную дверь. Скрутили захватчика — и в автозак. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников. По статье грозит до пяти лет колонии. Однако могут появиться и дополнения дела, например, за угрозу взрыва.

— Добродушный парень, тихушник. Не дурак, но от наркоты крыша, видать, поехала, — рассказала kp.ru бывшая коллега захватчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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