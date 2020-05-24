Замминистра науки – обо всех деталях приемной кампании-2020: прямая онлайн-трансляция

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm в Москве) подробно рассказывает об особенностях приемной кампании в вузы в 2020 году.

В частности, о том, как она будет организована, каким образом абитуриенты смогут подавать документы дистанционно, а также каким вузам и на какие специальности в первую очередь добавят бюджетные места. Кроме того, замминистра рассказывает о рекомендациях министерства университетам по определению стоимости обучения платных студентов. Начало программы в 11.00 по московскому времени.

Как поступить в университет в 2020 году.Как в этом году будет организована приемная кампания в вузы? Каким образом можно будет подавать документы? На эти вопросы в прямом эфире Радио Комсомольская правда ответит Дмитрий Афанасьев - заместитель министра науки и высшего образования

Напомним, как писал сайт kp.ru, министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. Ранее их старт перенесли на 8 июня, но уже понятно, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуацией сдвинут на более поздний срок. «КП» ответила на главные вопросы об экзаменах в этом году.

Кроме того, выпускникам могут предложить сдавать ЕГЭ всего по двум предметам вместо трех обязательных для поступления в вузы. Такую инициативу обсуждают в Министерстве просвещения России.