2020-05-24T10:59:19+03:00
Политика

У Трампа истерика: российский истребитель Су-35 обошел американский F-16

Египет предпочел купить русские боевые самолеты, чтоб противостоять Израилю с его американской военной авиацией
Виктор БАРАНЕЦ
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Наш истребитель Су-35 выиграл крупнейший экспортный заказ в своей истории. На этот раз покупателем стал Египет. Он захотел приобрести 26 таких боевых машин.Наш истребитель Су-35 выиграл крупнейший экспортный заказ в своей истории. На этот раз покупателем стал Египет. Он захотел приобрести 26 таких боевых машин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Наш истребитель Су-35 выиграл крупнейший экспортный заказ в своей истории. На этот раз покупателем стал Египет. Он захотел приобрести 26 таких боевых машин.

Это самый большой разовый экспортный заказ для этой модели (лет пять назад Китай купил 24 единицы).

За эту сделку Соединенные Штаты угрожали Египту санкциями и отказом от военно-технического сотрудничества, а Дональд Трамп даже выдвинул ультиматум.

Но это «выкручивание рук» не испугало Каир.

Общая стоимость этого контракта держится в секрете, но знающие больше других эксперты поговаривают, что она потянет почти на $2,5- или даже на $3 млрд (вместе с боеприпасами).

Или примерно по $110 млн за истребитель. Два первых Су-35 Египет получит уже в этом году, а остальные - до 2023 года.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Су-35 — сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения 4++, в котором применены технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над самолётами аналогичного класса.

Тактико-технические характеристики самолета.

Экипаж - 1 человек

Вес пустого самолета - 19 т, с полным боекомплектом и заправкой горючим – 34 500 кг

Максимальная скорость у земли - 1400 км/ч

Дальность полёта - 1580 км

Потолок - 20 000 м

Боевая нагрузка - 8000 кг

Вооружение: 30 мм пушка, ракеты воздух-воздух, воздух земля, противокорабельные ракеты, высокоточные бомбы.

ПОЧЕМУ КАИР СДЕЛАЛ ТАКОЙ ВЫБОР?

Главная причина покупки наших истребителей - возможность превосходства над самолётами ВВС Израиля (американского производства) F-15 и F-16.

Су-35 с легкостью может преодолевать немалые расстояния без дозаправки. А вот израильские истребители F-15 и F-16 этим похвастаться не могут. Су-35 - это тяжёлый истребитель 4++ (почти пятого поколения), у него отличный радар и мощное вооружение. Купив российские «сушки» , Каир намерен избавляться от устаревших французских самолётов «Мираж-5». К тому же парк ВВС Египта состоит в основном из «подержанных» американских истребителей F-16. Су-35 имеет новый усиленный планер и обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой «Ирбис», а также двигателями с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.

КАКИЕ ВЫГОДЫ ЭТА СДЕЛКА СУЛИТ МОСКВЕ?

1. Россия закрепляет свои политические, экономические и военно-технические позиции в Египте. Да и в стратегически важном регионе в целом.

2. Продажа самолетов предусматривает многолетнее их «техническое сопровождение» россиянами, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений Каира и Москвы.

3. Сделка повышает авторитет и конкурентоспособность российского оружия на международном рынке.

4. Египетский заказ гарантирует полную загрузку завода-производителя в Комсомольске-на Амуре на несколько лет вперед, стабильные рабочие места и серьезную прибыль преприятию.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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