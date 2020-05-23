Какой новой супер-торпедой США грозят русским подлодкам

Мир уже давно привык к американскому военно-техническому блефу: новый самолет или танк, корабль или ракетный комплекс, как говорится, еще только в чернильнице, а их конструкторы уже вовсю бахвалятся уникальными характеристиками своих детищ. Причем, еще не принятых на вооружение. Иногда на их фальшивую удочку клюет даже президент США. И попадает в позорную ситуацию. Помните, недавно он заявил, что в его стране создается гиперзвуковая «супер-пупер-ракета», которая будет летать в 17 раз быстрее всех существующих аналогов? А российский аналог во время прошлогодних испытаний развил скорость, которая в 24 раза превышает скорость звука (и это американцы видели из космоса). Сопоставив эти цифры, ошарашенные «сенсацией» вашингтонские журналисты попросили Пентагон прояснить ситуацию, но он, краснел, как невеста перед брачной ночью и бормотал, что за ответом надо обращаться в Белый дом. Но и там его не получили.

Что-то очень похожее происходит сегодня в США и с «уникальной мини-торпедой для противодействия подлодкам России». И что же известно нашей разведке об этом оружии?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Торпеда разрабатывается для субмарин типа «Вирджиния». Это самонаводящийся на цель малогабаритный снаряд. Он был создан компанией Northrop Grumman. Главное предназначение - перехват торпед противника. За основу конструкторы взяли уже имеющийся проект сверхлегких торпед CVLWT. Для сравнения: основные торпеды американских субмарин весят 1676 кг, а новая - всего 99 кг, что в 16 раз меньше. Тут и школьнику понятно, что чем меньше габариты торпед, тем больше их поместится на борту подводной лодки. Похоже, что американцы решили идти по этому пути. Повысит ли это боевые способности субмарин? Вопрос дискуссионный. Маленькую торпеду труднее запеленговать, но зато легче – стреляющую лодку, потому что она будет вынуждена подбираться ближе к цели из-за скромного «запаса хода».

«Дебют» новой мини-торпеды состоялся 21 мая. Ее технические параметры держатся в секрете. Хотя совершенно очевидно, что при таком весе дальность ее действия вряд ли будет внушительной.

Разработчики заявили, что «тестирование нового оружия прошло успешно».

Причем, - с первой попытки! Поверим на слово. Только возникает вопрос: если все так хорошо, то почему же (по словам тех же разработчиков) новое изделие поступит на вооружение американских субмарин лишь «через три-четыре года»? Тем более, что технологическая основа для родственной торпеды давным-давно разработана. А в американской оборонке от успешного финишного теста до запуска оружия в серию так долго резину никогда не тянут. Следовательно, у новой торпеды проблемы есть. А желаемое выдается за действительное.

Торпеда разрабатывается для субмарин типа «Вирджиния».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЧЕМУ ОНИ ТОРОПЯТСЯ?

В последние годы США стремятся ударными темпами модернизировать свои подводные боевые арсеналы. Новые российские субмарины, обладающие способностью ловко уходить от преследования и даже «бесследно исчезать», вынуждают сильно нервничать командование американских ВМС. Года полтора назад атомная подводная лодка ВМФ России «Северодвинск» (проект 885 «Ясень»), зашедшая в Атлантику, сильно унизила «морских волков» США. Они безуспешно искали ее в течение нескольких недель, однако так и не сумели обнаружить. Российская подлодка сумела поставить командование США в столь позорное положение благодаря своим высоким стелс-характеристикам. Да и способностью передвигаться с таким уровнем шумности, что ее приближение невозможно запеленговать. Говорят, что русская субмарина-невидимка так впечатлила одного из адмиралов ВМС США, что он поставил в своем кабинете ее модель, чтобы она напоминала и предупреждала о серьезной угрозе, которую собой представляет подводный флот России. Тут можно полагать, что именно страх перед уникальной российской подлодкой, которая может незаметно «подкрасться» и нанести молниеносный удар, заставил американских военных и конструкторов заняться разработками малогабаритных торпед. Но похоже, что «слава» о них бежит намного быстрее их реальных способностей.

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