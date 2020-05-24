Как Bloomberg рейтинг Путина выдумал

Возможно, в издании Bloomberg полагали, что никто в России не заметит подтасовки. И очередная пропагандистская залипуха выйдет без шума и пыли. Со ссылкой на российский ВЦИОМ американские журналисты поведали своей аудитории о том, что в апреле рейтинг Путина опустился до 27 процентов. По мнению авторов сенсации, это связано с «усилением кризиса в связи с коронавирусом». Чтобы запутать следы, в агентстве отметили, что это позиция респондентов, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

Только вот кризис есть, коронавирус есть, а подобных соцопросов и рейтингов на сайте ВЦИОМа – нет. Да и глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров не припомнит таких результатов исследований.

- В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61-63%. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67-68%, - заявил Федоров в интервью РИА Новости.

По словам главы ВЦИОМ, электоральный рейтинг президента и вовсе измерялся последний раз в 2018 году. А сегодня отношение россиян к государственному лидеру замеряется двумя вопросами: «Как вы оцениваете деятельность Путина на посту президента?» и «Доверяете или не доверяете вы Путину?»

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России, - говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном на Фейсбуке. - Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию».