Не повезло тем, у кого большая грудь: Корреспондент «КП» поработала волонтером в костюме, как у тульской медсестры

Когда на меня надели в первый раз скафандр для работы с ковидными больными, я решила, что умираю. Каждый вздох в таком наряде давался с таким адским трудом, что казалось: ты уже заболел коронавирусом. По инструкции на лицо врачу, заранее обклеенное пластырем и похожее на боевую раскраску индейцев, надевается сразу две маски. И сколько бы раз потом ты ни одевался, в первый момент, когда ты пытаешься вздохнуть - охватывает страх. Кажется, что в этот раз воздуха не хватит точно.

Многое зависит от медсестер, помогающих одеваться.

Каждый вздох в таком наряде давался с таким адским трудом, что казалось: ты уже заболел коронавирусом.Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Обскочируйте меня, - просят врачи, надевая защитные скафандры.

"Обскочируйте" - значит - обмотайте скотчем. Приклейте рукава к перчаткам, приклейте очки к колпаку, колпак к лицу, а на плечи - наклейте погоны из скотча. Скотч тут разноцветный. Для врачей - красный. Для медсестер - синий. Для клининга - желтый.

- Что-то ты плохо меня скочируешь, медленно как телега, - ворчит врач на помощника.

- Ага, давай, пожалуйся мне еще тут, - невозмутимо откликается помощник. - Я тебя щас так одену, что ты через полчаса задохнешься.

Лиц людей в костюмах не видно, поэтому дифференциация происходит по цвету скотча на плечах и надписи на спине. Всем, кто идет в красную зону, пишут маркером на спине, как футболистам. "Олясан, сестра". "Алексей Михайлович, врач". Некоторые просят нарисовать на костюме какую-нибудь картинку. Цветочек, сердечко. В день пионерии медбрат Андрей попросил нарисовать на груди красный галстук.

"Обскочируйте" - значит - обмотайте скотчем. Приклейте рукава к перчаткам, приклейте очки к колпаку, колпак к лицу, а на плечи - наклейте погоны из скотча. Скотч тут разноцветный.Фото: Евгения КОРОБКОВА

- О, тебя не узнала, богатой будешь, - приветствуют друг друга две фигуры в белом. У одной на спине написано "Гуля клининг", у другой - "Фируза клининг".

- Конечно, богатой буду, каждый день работаю без выходной, - отвечает "Гуля клининг"

- Как без выходной? - удивляется "Фируза клининг", - а я с выходной.

- Почему? - удивляется Гуля.

- Потому что Путин моя папа, наверное, - пожимает плечами Фируза.

К маске более или менее привыкаешь, а вот к костюму - нет. Костюм сделан из непроницаемого материала.

- Отличная штука, чтобы в саду работать, - говорил один врач. - Я бы в таком ядом деревья опрыскивал.

Для яда костюм хорош, а вот работать в нем по шесть часов - удовольствие сомнительное. Мне более или менее повезло, я в таком костюме ездила на вызовы, а поскольку на улице не жарко, то насладиться всеми прелестями работы в нем мне не удалось. Но врачам, работающим в стационаре - не позавидуешь.

Лиц людей в костюмах не видно, поэтому дифференциация происходит по цвету скотча на плечах и надписи на спине.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Довольно скоро скафандр заполняется твоим собственным потом, как аквариум. За смену человек теряет несколько килограммов веса. Но это еще не все.

- Вы извините, девчонки, но мне всю жопу разъело, - жаловалась врач из реанимации.

Никого не стеснялась, вернувшись из красной зоны, однажды она разделась догола и просто вся намазалась детским кремом.

Кстати, особенно тяжело в таком костюме тем, у кого большая грудь.

Тульскую медсестру здесь прекрасно понимают. Как говорят испытавшие на себе прелести тайвиков*, не хайпа ради.

*Тайвек - нетканый материал из полиэтилена высокой плотности, применяемый при создании защитной одежды

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780680" frameborder="0"></iframe> Медсестра в купальнике.Тульская медсестра в купальнике стала практически секс-символом пандемии. А ещё разделила общество на два лагеря: одни возмущаются, другие защищают девушку. А на чьей стороне вы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник волонтера из коронавирусной бригады: «Мне не страшно. Я хочу помогать»

Корреспондент «Комсомолки» записался добровольцем, чтобы ездить на вызовы к ковидным больным. Часть 1 (подробности)

Дневник волонтера из коронавирусной бригады: Я работал в самом сердце «ковидника»

Корреспондент «Комсомолки» записался добровольцем, чтобы ездить на вызовы к больным. В первый день дежурства волонтеры помогали врачу заполнять постановления о самоизоляции на 14 дней. После обеда были запланированы вызовы. Часть 2 (подробности)

В ТЕМУ

«Если бы давали пижамы, мы не ходили бы голыми!»: коллеги медсестры из Тулы рассказали правду о том, что творится в больнице

Наказывать, по их мнению, нужно не бедную медсестру, а главного врача больницы (подробности)

«Горячая» тульская медсестра в купальнике стала героиней эротического комикса

Откровенная униформа российского врача вдохновила саму Marmalade Mum - знаменитую художницу из Канады (подробности)