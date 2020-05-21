«Если бы давали пижамы, мы не ходили бы голыми!»: коллеги медсестры из Тулы рассказали правду о том, что творится в больнице

Фотографию медсестры из Тулы, которая стала чуть ли не секс-символом пандемии, видели, наверное, все. Снимок, на котором из-под защитного комбинезона просвечивает спортивный купальник, вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Ханжи тут же налетели: «проститутка», «развращает больных», «выгнать эту бесстыдницу на улицу». Были, конечно, и те, кто вступился за медсестру, мол, что тут такого, если жарко. Успокоить и тех и других попытался тульский депздрав: «сотрудница наказана, получила дисциплинарное взыскание». Казалось бы, точка, разобрались. Но на самом деле медсестра, которая сейчас после обрушившейся на нее «славы» боится выходить из дома и ни с кем не общается – просто козел отпущения.

О том, что на самом деле заставило ее ходить в купальнике, на условиях анонимности «Комсомольской правде» рассказала ее коллега, врач Тульской областной клинической больницы. Она, как и другие сотрудники боится увольнения, поэтому имя ее указывать мы не будем.

- Вы знакомы с этой медсестрой? Может она ради шутки так оделась?

- Да какие тут шутки. У нас половина отделения так ходит. Это у нас такой фирменный стиль областной больницы, которая сейчас стала ковид-центром.

- То есть вы все в купальниках ходите из-за того, что жарко в защитных комбинезонах?

- Конечно, нет! Нам просто ходить больше не в чем. Пижам, которые по регламенту мы должны надевать под комбинезоны, на всех не хватает. У нас они двух видов: одноразовые и многоразовые. Первые закончились еще две недели назад. Вторых, их, кстати, стирают после каждого дежурства, не хватает. Получил- повезло. Нет – тогда ходи полуголый и жди пока какой-нибудь идиот тебя сфотографирует.

- То есть ей просто не выдали пижаму?

- Именно так. Врачам, как правило, дают полный комплект. А вот медсестры чаще всего попадают в такую ситуацию. Ей вообще-то спасибо надо сказать, что она не развернулась и не ушла домой, а пошла дежурить, людей спасать.

- Если есть такая проблема с пижамами, почему не приносить свои пижамы из дома?

- Это просто невозможно. На одноразовые никаких денег не хватит. А если хлопковую из дома принести, то по правилам после смены ее нужно сдать. Она попадет в общую прачку больницы, где будет полоскаться, простите, вместе с обоссанными простынями. И потом никто не будет на следующий день искать хозяйку и отдавать ее именно ей. Никому это не нужно.

- Главный врач больницы знал про нехватку пижам?

- Конечно, знал. Он же не слепой. Сейчас нам всем затыкают рты. Наказали девочку, да и ладно. Ну поверьте, мы не стали бы голые ходить, если бы нас обеспечили полным комплектом.

Другие коллеги тоже поддержали медсестру. К примеру, медсестра реанимационного отделения этой же больницы Оксана Дрыбо, выставила в социальной сети фотографию на которой она держит плакат с надписью: «Мы не картины в галерее, хватит нас фотографировать».

- Мне бы очень хотелось, чтобы этот пациент, который сделал эту фотографию, перед ней извинился так же публично, как её везде прополоскали. Он повёл себя непорядочно. Такое отношение недопустимо, - отметила Оксана Дрыбо. - Когда вы ложитесь в больницу персонал не фотографирует ваши коротенькие халатики и просвечивающиеся пеньюары, и штаны с оттянутыми коленками, и даже трусы и носки с дырками. Потому что медики пришли вас лечить. А вы, видимо, пришли не лечиться, а развлекаться. Если администрация закупает прозрачные костюмы, то почему бы не купить ещё пижам, ну или хотя бы штанов от пижам. Поверьте, медикам не нравится ходить в прозрачных костюмах, но других нет.

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