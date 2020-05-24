«Ларису Андреевну люблю!»: за кадром телешоу Гузеева дарит драгоценности коллегам

Второй год подряд Лариса Гузеева отмечает свой день рождения не так, как прежде. И речь не только о гостях, но и о настроении. Гузеева тяжело переживает смерть мамы – в прошлом году на 60-летний юбилей она уехала погулять по Берлину, а этот 61-й день рождения отпраздновала в узком семейном кругу.

Так сложилось, что о характере Ларисы Гузеевой каких-то небылиц не слагают: мол, она дама с претензиями, высокомерная, со звездной болезнью. Просто Лариса Андреевна говорит то, что думает, а язык у нее острый. Коллеги Гузееву обожают и в один голос утверждают, что она добрая, отзывчивая и искренняя. Проникаясь историей героя «Давай поженимся!», она искренне может помочь, если понимает, что это ей под силу.

Коллега Ларисы Андреевны по программе рассказала kp.ru, что она на самом деле – невозможно добрый человек: «Причем это качество не показное, как это бывает у некоторых при общении с коллегами. Она говорит и делает все от чистого сердца. Вот такой пример. У Ларисы дорогие, хорошие, красивые украшения. Она может легко снять с себя украшение и подарить – герою передачи, к которому прониклась или кому-то из коллектива, узнав про день рождения…» Никаких звездных замашек у Ларисы Андреевны нет – сейчас из-за пандемии, сама красится, наряжается в эфиры.

Характер у Гузеевой непростой, но она справедливая и честная. Роза Сябитова рассказывала «Комсомолке»: «Мне очень нравится работать с умным человеком. А какой у нее тонкий юмор! Когда Лариса начинает шутить: успевай записывать. Когда у меня получается – радуюсь!». Гузееву коллеги обожают, переживают, что за кадром очень уж сердобольная: по-настоящему переживает из-за личных трагедий героев.

Кадр «Давай поженимся!»Фото: Первый канал

Меткие выражения Ларисы Гузеевой разошлись по сети и стали «крылатыми». Вот и Гарик Харламов на экспромтах Гузеевой хайпует в соцсетях, монтируя юмористические мини-ролики из «Давай поженимся!»

Гузеева терпеть не может склок, выяснения отношений, никогда не строит коллег. Ненавидит самоутверждения знакомых, например, за счет официантов – всегда пресекает это. Лариса Андреевна не скрывает, что презирает людей, которые «строят» подчиненных или обслуживающий персонал. А еще Лариса Гузеева легко признает свои ошибки: «Бывает у меня слова опережают мысли. Это мой грешок, могу обидеть. И тогда пишу, звоню, прощу прощения…»

5 цитат Ларисы Гузеевой:

Если любят по-настоящему, то любят и размер вашей задницы, и вашу антигрудь.

Страсть - это когда он любит всё, что ниже головы.

Если бы я увидела Брэда Питта, я бы тоже вела себя, как идиотка.

Мужчина – он тоже живой человек.

Счастья – состояние длительное. Все остальное оргазм.

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