"Выйти замуж вариантов нет, если вы не Анжелика Варум": Лариса Гузеева поставила крест на 40-летних невестах

Лариса Гузеева за словом в карман никогда не лезет. Поклонники любят актрису как раз за ее строптивый характер, смелость и честность. Зрители шоу "Давай поженимся" не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. На днях под шквал критики звезды фильма "Жестокий романс" угодили 40-летние невесты.

Гостьями очередном выпуска программы "Давай поженимся!", которую Лариса Гузеева ведет вот уже 12 лет, стали 40-летние женщины. Они пришли на передачу в поисках женихов и личного счастья.

Вот только Гузеева очень быстро остудила матримониальные планы красавиц. Она сказала все, что думает о таких невестах, не стесняясь в выражениях.

"У меня успешные мои молодые подруги, которым по 40 лет, богатые, с квартирами москвички, не могут себе найти мужчину. Вы понимаете правду про себя?", - обратилась 60-летняя Лариса Андреевна к гостьям.

Она отметила, что мужчина - самец: "Если ему не 70... И то он на 40-летних смотрит так: «А посвежее нет ничего, помоложе?»".

После чего обратилась к невестам. "Девки, вам до фига лет. До фига просто, понимаете? У вас трое детей, ни кола, ни двора. Вы приехали... Вообще, о чем вы говорите", - схватилась Гузеева за голову.

Она считает, что у женщин фантазии - не в ту сторону. "Выйти замуж вариантов нет. Только если вы не Анжелика Варум. Ну ей Богу", - заявила артистка.

Кстати, сама Лариса Гузеева была замужем три раза. В 1984 году актриса встретила своего первого мужа ИльюДревнова. Их знакомство случилось во время съемок фильма "Соперницы", где мужчина трудился ассистентом оператора. Все годы замужества Лариса боролась с его пристрастием к наркотикам, но безрезультатно.

В 1991 году, через семь лет брака, ушла от мужа. Впоследствии он умер от передозировки. Со вторым своим мужем Кахой Толордава артистка познакомилась в 1991 году в Тбилиси на съемках грузинской картины "Избранник". В этом браке в 1992 году родился их сын Георгий. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод.

Когда ей было 40 лет, Гузеева в 1999 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Бухарова. К слову, Гузеева познакомилась с Игорем, когда ей было 18 лет, а ему - 17. Они дружили много лет. От этого союза в 200 году на свет появилась дочь Ольга. Позже артистка высказалась по поводу своих браков: "Со временем я начала понимать, что первый супруг дан для приобретения опыта, второй - для рождения наследника, а третий - чтобы наконец-то почувствовать настоящую и искрению любовь".