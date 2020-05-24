Иосиф Пригожин: Сергей Шнуров — хайпожор. Он имитирует, что с народом

Продюсер Иосиф Пригожин вновь в эпицентре скандала. На сей раз он поплатился за то, что попытался привлечь внимание к артистам, оказавшимся в бедственном положении из-за карантинных мер. Концертов нет, гастроли отменили. Пострадали даже самые топовые наши артисты, заявил Пригожин. И предложил вернуть людям творческих профессий часть налогов, которые они исправно платят государству. Поднялась волна: Пригожина обвинили в том, что он, мол, зажрался — вся страна в сложном положении, а уж у знаменитостей, как известно, подушка безопасности всем на зависть.

Сергей Шнуров посвятил Пригожину стишок: «Я [фигею], дядя Йося. Бедствуете с тетей Лерой?! Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим?». В конце стишка Шнуров предложил Пригожину сосиски из «Пятерочки».

Так зажрался или как? «КП» попросила Иосифа Пригожина прокомментировать ситуацию. В какой-то момент к разговору присоединилась Валерия.

- Что скажете, Иосиф Игоревич?

- Мои слова выдернули из контекста в прямом и переносном смысле! Речь в первую очередь не о Шнуре, не о Валерии, не о Филиппе Киркорове. Не все артисты Киркоровы, Басковы. Кроме них, есть огромное количество людей, которые не имели того гастрольного графика, которые имели звезды. Я плакался не о себе. Не могу раскрывать имена достойных, уважаемых артистов, многие из которых тоже являются народными, но у них уже нет средств к существованию. У них не было интенсивного гастрольного графика. И даже если они на каком-то этапе что-то отложили, то сейчас у них эти деньги заканчиваются. А представьте себе музыканта, который работал в ресторане. Ресторанов были тысячи. На что он сейчас живет? На что живут клубные артисты? А выпускники «Голоса»? А танцоры «Тодеса» куда пойдут? Работники цирка? Это те, кто не на госбюджете.

- Вы стихотворение Шнурова читали?

- Хотите, скажу, что бы сделал Иосиф Давыдович Кобзон? Он пошел бы к представителям государственной власти и защищал бы интересы музыкантов. И не стебал бы, как это сделал Сергей Шнуров. Сергей Шнуров — хайпожор. Он имитирует, что он с народом. С каким он народом?! Он про себя, он про деньги, про бизнес! Продавать мат большого ума не надо. Я матом могу не ругаться, я им могу разговаривать. Ему мало не покажется.

- Кажется, народ поддержал все-таки Шнурова…

- Люди, которые гавкают у Шнура, не задумываются о том, где мы берем деньги. Вы, журналисты, вовремя не объяснили им, что входит в цену на билет. Это же не только гонорар артиста! Аренда зала, оборудование, дорога, проживание. Никто ничего бесплатно не дает. У артиста порой расходов бывает не 90% [от стоимости билета] даже, а 120-130% — на перспективу.

К разговору присоединяется Валерия:

- Это как предприятие. Мы платим зарплату людям. Очень многие работодатели просто уволили своих людей. А мы не уволили. Мы тянем как можем эту лямку.

И. П:

Мы даже на 1% не снизили зарплату сотрудникам.

- А сколько у вас сотрудников?

В.:

- 25 человек точно.

И. П.:

- Бухгалтер, водитель, администратор, музыканты... А что, их на улицу выбросить?

В.:

- Платим полноценные зарплаты. Нам говорят: «продайте квартиру!» А кто купит-то?

И. П.:

- Хочется сказать: а вы ее заработали?! Иосиф Давыдович Кобзон один из немногих был, кто защищал интересы цеха. Сейчас таких нет... Когда надо платить налоги, содержать коллективы, мы тратим эти деньги из средств, которые были заработаны ранее. В ближайшее время возникнет проблема - а с каких денег дальше [коллективы] содержать?

В.:

- Важно, знаете, что понимать? Что индустрия [шоу-бизнеса] не ограничивается Москвой. У нас гигантская страна и в каждом городе есть культурные учреждения, не все они государственные. Огромное количество артистов находится в бедственном положении. И самое печальное, что эти артисты — последние, кто начнет зарабатывать. Потому что массовые мероприятия разрешат в самую последнюю очередь. Запасов ни у кого нет, у всех кредиты. Пишут: «артист купил дом». Так он в кредит его купил! А кредит надо обслуживать. Безусловно, в такую ситуацию попали не только творческие люди. Но если у всех есть надежда [скоро] начать зарабатывать, у артистов такой надежды нет...

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