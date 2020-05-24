«Тоскую и испытываю прочие всякие чувства от похоти»: Любовное письмо Лимонова продано за 1,2 млнрублей

От хирургических осложнений после операции 17 марта 2020 в Москве скончался Эдуард Лимонов. Следовало ожидать, что его многочисленные женщины начнут реализовывать на аукционе подарки и вещи, связанные с писателем. Правда, никто не думал, что это произойдет так скоро.

В итоге первой распродажу начала Елена Щапова — бывшая манекенщица, эмигрировавшая в США вместе с Лимоновым и выпустившая книгу «Это я, Елена». Для нее Эдуард был вторым мужем, для него она — второй женой.

Щапова и Лимонов венчались в октябре 1973 года в старинном Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Мама девушки на венчание не явилась, а отец пришел. Три редких фото с венчания, где Елену видно крупно, а Эдуард в расфокусе, купили за 220 тысяч рублей.

Из блога Эдуарда Лимонова: Молодожены. Весна 1973 года. Живем временно в мастерской художника Бачурина на Уланском переулке. Москва. Фото: ed-limonov.livejournal.com

За 340 тысяч рублей ушел машинописный экземпляр «Дневной передачи Нью-Йоркского радио» — это самиздатовская фантазия Лимонова на тему событий, которые могли происходить в США в середине 70-х. На самом деле — литературная месть Елене, ушедшей от писателя к графу Джанфранко де Карли. Согласно сюжету, предавшая предводителя революционного восстания в Нью-Йорке —генерала Эдварда Ли (Лимонова) — жена (Щапова) приговорена революционным судом к казни на гильотине: «Учитель протягивает руки в корзинку, куда в этом ужасном сооружении падает голова, и вытаскивает оттуда всю в крови голову Елены. Он прижимает ее к груди, он целует ее. У головы все такое же рассеянное безмятежное выражение».

110 тысяч стоил автограф Лимонова, оставленный некоему Вадику на машинописной версии «Оды армии», написанной в 1971 году:

Рукопись

«так шагай по зеленой невыразимой

топчи луга полевыми кухнями

лежи в тени с серьезнейшим видом

окружай сбрасывай затаптывай

А в мирное время угрожай

китайской философии масс

защищай своим видом

действуй на нервы

квартируй. живи подсобными хозяйствами и налогами

Армия!»

Письмо Эдуарда Лимонова

Одним из самых дорогих лотов стало любовное письмо писателя, которое он прислал жене из США в 1979 году: «Здравствуй my dear Элен, Получил твою открытку, а до этого сотни раз пытался тебе позвонить по телефону который ты мне дала, но никогда никто не отзывался. Я по тебе очень скучаю, тоскую и испытываю прочие всякие чувства от похоти <...> Дела мои очень хорошо. В прошлую пятницу мой агент заключил там у Вас в Париже договор на “Эдичку” по-французски. Тираж будет гигантский — едва ли не 50.000, а по франц. масштабам — 60.000 уже бестселлер. Условия неплохие, но не блестящие. Впрочем так как это первый мой договор на иностранное издание то не так уже и плохо. Скоро будет статья в литературном приложении к London Times, что при невышедшей еще книге вещь беспрецедентная. Кроме того есть предложения из издательств West Germany, Italy, and Швейцарии (смесь языков прошу простить)»

Рукопись приобрели за 1 миллион 250 тысяч рублей.

Американское издание известнейшего романа «Это я — Эдичка!» 1979 года с подписью автора купили за 26 тысяч рублей

Обложка книги

Первое и второе издания романа приобрели за 70 тысяч рублей.

А фото, датированное 17 сентября 1974 года, на котором запечатлены Лимонов, Щапова и ее отец Сергей Козлов — ученый и изобретатель первой системы прослушки для КГБ, было продано за 36 тысяч рублей.