2020-05-24T17:33:22+03:00
Звезды

«Тоскую и испытываю прочие всякие чувства от похоти»: Любовное письмо Лимонова продано за 1,2 млнрублей

Бывшая манекенщица Елена Щапова распродает памятные вещи, связанные с известным писателем
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Любовное письмо Лимонова продано за 1,2 млнрублейЛюбовное письмо Лимонова продано за 1,2 млнрублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

От хирургических осложнений после операции 17 марта 2020 в Москве скончался Эдуард Лимонов. Следовало ожидать, что его многочисленные женщины начнут реализовывать на аукционе подарки и вещи, связанные с писателем. Правда, никто не думал, что это произойдет так скоро.

В итоге первой распродажу начала Елена Щапова — бывшая манекенщица, эмигрировавшая в США вместе с Лимоновым и выпустившая книгу «Это я, Елена». Для нее Эдуард был вторым мужем, для него она — второй женой.

Щапова и Лимонов венчались в октябре 1973 года в старинном Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Мама девушки на венчание не явилась, а отец пришел. Три редких фото с венчания, где Елену видно крупно, а Эдуард в расфокусе, купили за 220 тысяч рублей.

Из блога Эдуарда Лимонова: Молодожены. Весна 1973 года. Живем временно в мастерской художника Бачурина на Уланском переулке. Москва. Фото: ed-limonov.livejournal.com

Из блога Эдуарда Лимонова: Молодожены. Весна 1973 года. Живем временно в мастерской художника Бачурина на Уланском переулке. Москва. Фото: ed-limonov.livejournal.com

За 340 тысяч рублей ушел машинописный экземпляр «Дневной передачи Нью-Йоркского радио» — это самиздатовская фантазия Лимонова на тему событий, которые могли происходить в США в середине 70-х. На самом деле — литературная месть Елене, ушедшей от писателя к графу Джанфранко де Карли. Согласно сюжету, предавшая предводителя революционного восстания в Нью-Йорке —генерала Эдварда Ли (Лимонова) — жена (Щапова) приговорена революционным судом к казни на гильотине: «Учитель протягивает руки в корзинку, куда в этом ужасном сооружении падает голова, и вытаскивает оттуда всю в крови голову Елены. Он прижимает ее к груди, он целует ее. У головы все такое же рассеянное безмятежное выражение».

110 тысяч стоил автограф Лимонова, оставленный некоему Вадику на машинописной версии «Оды армии», написанной в 1971 году:

Рукопись

Рукопись

«так шагай по зеленой невыразимой

топчи луга полевыми кухнями

лежи в тени с серьезнейшим видом

окружай сбрасывай затаптывай

А в мирное время угрожай

китайской философии масс

защищай своим видом

действуй на нервы

квартируй. живи подсобными хозяйствами и налогами

Армия!»

Письмо Эдуарда Лимонова

Письмо Эдуарда Лимонова

Одним из самых дорогих лотов стало любовное письмо писателя, которое он прислал жене из США в 1979 году: «Здравствуй my dear Элен, Получил твою открытку, а до этого сотни раз пытался тебе позвонить по телефону который ты мне дала, но никогда никто не отзывался. Я по тебе очень скучаю, тоскую и испытываю прочие всякие чувства от похоти <...> Дела мои очень хорошо. В прошлую пятницу мой агент заключил там у Вас в Париже договор на “Эдичку” по-французски. Тираж будет гигантский — едва ли не 50.000, а по франц. масштабам — 60.000 уже бестселлер. Условия неплохие, но не блестящие. Впрочем так как это первый мой договор на иностранное издание то не так уже и плохо. Скоро будет статья в литературном приложении к London Times, что при невышедшей еще книге вещь беспрецедентная. Кроме того есть предложения из издательств West Germany, Italy, and Швейцарии (смесь языков прошу простить)»

Рукопись приобрели за 1 миллион 250 тысяч рублей.

Американское издание известнейшего романа «Это я — Эдичка!» 1979 года с подписью автора купили за 26 тысяч рублей

Обложка книги

Обложка книги

Первое и второе издания романа приобрели за 70 тысяч рублей.

А фото, датированное 17 сентября 1974 года, на котором запечатлены Лимонов, Щапова и ее отец Сергей Козлов — ученый и изобретатель первой системы прослушки для КГБ, было продано за 36 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Эдуард Лимонов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пригожин рассказал, чем заражен культурный код России
Экономист объяснил, зачем банки ввезли рекордное количество валюты
Депутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
Американский сенатор оценил решение Трампа выйти из Договора по открытому небу
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня