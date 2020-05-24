Спектакль окончен: финал «Холостяка» заставил признать – телешоу о любви без Бузовой обречено

Сегодня завершился очередной сезон телешоу «Холостяк». Зубных дел мастер с говорящей фамилией Антон Криворотов (по легенде с неплохим финансовым багажом) выбрал в невесты Барбару Пино. Вот только ни отношения героя с финалистками, ни результат шоу не вызвал ажиотажа. Вспомните, какой взрыв эмоций был в социальных сетях и СМИ после финала прошлого шестого сезона. Героем тогда был Егор Крид. Звезду такого уровня заманить в шоу непросто – скажете вы. Согласны. Но кажется, что причина не только в выборе героя. Почему нынешний «Холостяк» заставил скучать у экрана? Как же это все произошло: однажды Игорь Николаев нашел на это пять причин. Мы посмотрели телепроект, и нашли свои пять поводов для грусти у телеэкрана.

Причина 1. «Ты меня уважаешь?» - спросила финалистка Лиза сегодня в эфире у холостяка. И это самая живая часть диалога. Можно было уснуть, слушая все остальное. Скучное, банальное проявление чувств. Не верю! Кажется, что героини устали к 13-й серии. Антон все время их аккуратно гладит, трогает, прижмется и молчит, а потом выдает: «Вот такой экшен я хочу!» В общем, в романтическом телешоу как-то не реалистично прописаны чувства под камерами.

Причина 2. Все приемы для подогрева интереса уже были – сделанные как бы невзначай признания: «ну как два месяца половозрелый мужчина может без секса», «внезапно» одна из участниц оказалась экс-подругой героя-любовника, выяснилось, а он получил травму на съемках… За ограниченный промежуток времени происходит слишком много событий. Так у зрителя появляются подозрения, что их чувствами и доверием манипулируют.

Стоматолог Антон Криворотов и его избранницаФото: СОЦСЕТИ

Причина 3. Актриса «Физрука», экс-жена футболиста Кержакова, блогер, экс-супруга топ-менеджера, модель, еще одна модель… Набор участниц провальный для сопереживания массовой аудитории. Где девчонки из соседнего двора (офиса)? Вот эти длинноногие красотки с раскрашенными в яркие краски биографии пришли свататься к Криворотову? Не постеснялись заявить среди невест Милану Тюльпанову, Полину Гренц. Правда была врач, но при ближайшем рассмотрении и она оказалась блогером: «нутрициолог, интегративная медицина, лечит без аптек, запись в директ». Показательный, кстати, пример: пропиарившись в шоу, дамочка уже «укрепляет народу иммунитет» через интернет.

Причина 4. На этой неделе в киевском загсе главный герой украинского «Холостяка» женился на победительнице шоу. Герой девятого украинского сезона телеведущий Никита Добрынин выбрал на шоу парикмахера Дашу Квиткову. После телепроекта они год прожили вместе, сделали ремонт в квартире Никиты, подружились с родителями друг друга, и вот зарегистрировали отношения. У нас такого не было! Вот впервые взяли нормального (на первый взгляд) героя – ведь поверить в то, что Воробьев или Крид пришли на шоу за женой было сложно. Казалось бы, стоматолог – вполне себе народный герой. Антон симпатичный молодой мужчина с прекрасной профессией. Но и этот парень оказался «по уши» в шоу-бизнесе. И друзья соответствующие. И вот трек аккурат к развязке шоу (когда рейтинги самые высокие) записал и выпустил. После карантина и концерты обещает.

Финал «Холостяка» заставил признать – телешоу о любви без Бузовой обреченоФото: СОЦСЕТИ

Причина 5. Разбавляли этот сезон звездными друзьями Антона. К примеру, была очень популярная актриса Ирина Горбачева и очень популярный актер Павел Деревянко. Однако драйва это не добавило. А знаете, кто дал бы шума этому эфиру? Эксперт или ведущая Ольга Бузова! Она умеет любое шоу о любви сделать самым обсуждаемым. Точнее только те романтические телешоу о любви в топе-соцсетей, где есть Бузова. О «Плане Б» спорили миллионы ее подписчиков в инстаграме. Несмотря на то, что Бузова уже жила со своим любимым Давидом. А зрители обсуждали: что там у нее на экране с любовью и с Батрутдновым. Так что очевидно одно – Оля спасет любой эфир, а Антон в жизни не женится на Барбаре.