Облава на «серые» зарплаты может оставить без работы миллионы россиян

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА

- Нужно усилить борьбу с так называемой серой зарплатой. Мы собираемся подготовить законопроект о привлечении руководителей, которые платят в конвертах, к уголовной ответственности, независимо от суммы выплат, - заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Отметим, что уголовная ответственность предусмотрена и сейчас. Правда, до нее дойдет, только если серая зарплата превысит 100 тысяч рублей. Максимальное наказание, предусмотренное УК за такое, - 2 года лишения свободы.

- Наша цель не посадить кого-то в тюрьму, а ввести существенные штрафы, - объяснил сенатор Артамонов. – Уголовное наказание должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий.

Все свои предложения члены СФ планируют включить в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

По оценкам рейтингового агентства «Национальный кредитный рейтинг», бюджеты всех уровней ежегодное недополучают 3 трлн рублей из-за теневой занятости. Эксперты полагают, что государство не видит каждый четвертый заработанный россиянами рубль, а порядка 13 млн человек вообще не платят налоги с зарплаты, притом, что экономически активного населения в стране порядка 75 млн.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АППЕТИТЫ

- Конечно, сам я так не делаю, но знаю людей, которые платят зарплаты только в серую, - подмигивает корреспонденту «КП» предприниматель, пожелавший остаться неназванным. – Нагрузка на фонд оплаты труда в России огромная. 13% НДФЛ вычитают из зарплаты конкретного сотрудника. Но человек не видит, что еще 22% я как работодатель должен перечислить за него в Пенсионный фонд, 5,1% в ФОМС на бесплатную медицину, еще 2,9% в соцстрах. А еще есть страховые взносы на травматизм, их ставка зависит от конкретного вида деятельности. И НДС за деньги, которые пошли на зарплаты, не возвращается, а это 20%. Короче, если договориться с нужными людьми, на зарплатах реально сэкономить.

Причем сами сотрудники такому подходу руководства зачастую только рады.

- Разумеется, люди, которые платят налоги с минимальных зарплат, а все остальное дают в конвертах, не повышают зарплаты на всю сэкономленную сумму. Но они могут заплатить больше, чем конкуренты, работающие в белую, - продолжает предприниматель. – Может, это и нечестно, но эффективно. На собеседовании называют красивую круглую цифру и внушительным тоном добавляют «Это уже на руки».

Впрочем, покорные сотрудники в кризисные времена страдают одними из первых.

- Мы видим ситуации, когда людям снижают зарплаты до сумм, прописанных у их в договорах, - на условиях анонимности рассказал «КП» чиновник экономического ведомства одного из регионов Приволжского федерального округа. – То есть раньше люди получали 10 тысяч в белую и еще 30 в конверте. А сейчас только официальную десятку. Времена тяжелые, а все конвертные деньги существуют только в договоренностях начальника и сотрудников. Люди, которые соглашаются на такую схему, мало защищены законом.

«ДОКАЗАТЬ СЛОЖНО, ПОКОШМАРИТЬ - ЗАПРОСТО»

- Проблема серых зарплат далеко не только российская, - рассказал «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. – Самая показательная история была в Италии. В тени было до 40% фонда оплаты труда страны, а это колоссальные потери бюджета, невозможность финансировать госпрограммы и многое другое. В какой-то момент власти поняли, что уговаривать бесполезно, и просто дали финансовой полиции права сопоставлять доходы человека с его расходами. Если кто-то имеет минимальную зарплаты и покупает дорогую иномарку, к нему приходили с вопросами. Не смог объяснить, как накопил на «Мерседес» - начисляют налог.

То есть власти создали такую ситуацию, когда людям было невыгодно соглашаться на зарплату в конвертах. У нас же хотят зайти с другой стороны, надавив на начальство.

- Выводу бизнеса из тени должны способствовать в первую очередь экономические меры, которые сделают выплату серых зарплат и уход от налогов нецелесообразными, - прокомментировал «КП» инициативу сенаторов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Похоже, еще и время для своих предложений члены СФ выбрали неудачную. Сейчас ведь речь о выживании десятков, если не сотен тысяч предприятий.

- Власти в этом вопросы вынуждены балансировать между бюджетными доходами и занятостью, - уверен Сафонов. – Потому что очевидно, значительная часть бизнеса просто не сможет работать в белую. Значит, их сотрудники останутся на улице. А сейчас с занятостью и так архисложная ситуация. Резких движений тут делать нельзя. А то на поддержку безработных больше потратим, чем соберем налогов.

Наконец, еще один минус уголовной ответственности за деньги в конверте – возникающая коррупционная составляющая.

- Серые зарплаты такая вещь, доказать которую сложно, а вот покошмарить бизнес запросто, - уверен Александр Сафонов. – Представьте, у вас на даче рабочие строят дом. Приходит государство в лице налогового инспектора и говорит, что надо заплатить налоги, раз вы платите людям за работу. Лишние траты не нужны ни вам, ни строителям, с которых возьмут 13% НДФЛ. Поэтому они говорят, что никакая это не работа, а самая настоящая волонтерская деятельность. Пришли помочь по дружбе.

Вполне возможно, что и должностное лицо в такой ситуации решит помочь «по дружбе». Только у дружбы этой будет вполне ощутимое цифровое выражение.

ГЛАС НАРОДА

43% россиян – согласились бы на зарплату в конверте

36% - отказались бы

21% - затруднились

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