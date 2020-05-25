«Не будет денег - порежем на куски!»: стали известны подробности похищения и убийства 22-летней девушки с Кубы

Выяснились новые подробности смерти 22-летней гражданки Кубы, тело которой накануне нашли прохожие рядом с мусорным контейнером на Кастанаевской улице. Как стало известно KP.RU, днем 24 мая, за несколько часов до обнаружения тела, полицейские проводили спецоперацию по спасению иностранной заложницы, которую неизвестные силой удерживали в одной из квартир на западе Москвы.

«В ходе расследования оперативники выяснили, что 22-летняя уроженка подрабатывала в Москве проституцией. Вечером 19 мая девушке пришел очередной заказ, после которого она и пропала. Выяснилось, что все эти дни ее держали в заложниках в одной из квартир на Кастанаевской улице. Неизвестные требовали со знакомых и друзей выкуп за девушку - 30 000 рублей. Необходимую сумму знакомые сразу собрать не смогли и предложили похитителям только часть, что их не устроило и только разозлило. Неизвестные обещали начать резать девушку на куски, если в ближайшее время деньги не поступят на счет», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Спасти девушку так и не удалось. Неизвестные похитители убили 22-летнюю кубинку, а ее обнаженное тело бросили рядом с мусорными контейнерами на той же улице, где ранее удерживали и издевались над девушкой в течении нескольких дней.

В настоящее время оперативники устанавливают все детали произошедшего в квартире на Кастанаевской улице в Москве.