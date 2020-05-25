2020-05-25T12:06:40+03:00
Происшествия

«Не будет денег - порежем на куски!»: стали известны подробности похищения и убийства 22-летней девушки с Кубы

Тело погибшей нашли в Москве рядом с мусорным контейнером
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ходе расследования оперативники выяснили, что 22-летняя уроженка Кубы подрабатывала в Москве проституцией.В ходе расследования оперативники выяснили, что 22-летняя уроженка Кубы подрабатывала в Москве проституцией.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Выяснились новые подробности смерти 22-летней гражданки Кубы, тело которой накануне нашли прохожие рядом с мусорным контейнером на Кастанаевской улице. Как стало известно KP.RU, днем 24 мая, за несколько часов до обнаружения тела, полицейские проводили спецоперацию по спасению иностранной заложницы, которую неизвестные силой удерживали в одной из квартир на западе Москвы.

«В ходе расследования оперативники выяснили, что 22-летняя уроженка подрабатывала в Москве проституцией. Вечером 19 мая девушке пришел очередной заказ, после которого она и пропала. Выяснилось, что все эти дни ее держали в заложниках в одной из квартир на Кастанаевской улице. Неизвестные требовали со знакомых и друзей выкуп за девушку - 30 000 рублей. Необходимую сумму знакомые сразу собрать не смогли и предложили похитителям только часть, что их не устроило и только разозлило. Неизвестные обещали начать резать девушку на куски, если в ближайшее время деньги не поступят на счет», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Спасти девушку так и не удалось. Неизвестные похитители убили 22-летнюю кубинку, а ее обнаженное тело бросили рядом с мусорными контейнерами на той же улице, где ранее удерживали и издевались над девушкой в течении нескольких дней.

В настоящее время оперативники устанавливают все детали произошедшего в квартире на Кастанаевской улице в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Это трудный момент, но не война»: Познер обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса
Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля
Беременным предлагают платить ежемесячное пособие
Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны
"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин
Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов"
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов