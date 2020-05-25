2020-05-25T12:27:13+03:00
Звезды

Звезды сериала «Журавль в небе» Мария Луговая: «Мы вдохновлялись личностью Валентины Терешковой»

Актриса сыграла летчицу-испытательницу, которая участвует в запуске сверхзвукового самолета Ту-144
Егор АРЕФЬЕВ
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Актриса Мария Луговая в сериале "Журавль в небе". Фото: Первый каналАктриса Мария Луговая в сериале "Журавль в небе". Фото: Первый канал
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Блеснувшая в сериале «Мурка» и «Бесы» Мария Луговая возвращается с главной ролью в проекте «Журавль в небе» (Первый канал) — про создание и старт советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, сильно напоминающего журавля. «КП» актриса рассказала, как училась поднимать самолет в небо, почему не отчаивается во время простоев в карьере и чем занята с мужем Сергеем Лавыгиным («Кухня», «Горько!») на изоляции.

- Мария, правда, что в основу образа Аси Солнцевой легла биография Валентины Терешковой?

- Терешкова — первая в мире женщина-космонавт. А моя героиня — летчица, у нас история про летчиков. Так что образ собирательный. Но сам тип женщины, сделавшей невозможное, источник ее вдохновения — вот что для нас было отправной точкой. Биография Терешковой тут ни при чем. Мы просто вдохновлялись личностью Валентины Владимировны. Было еще несколько летчиц, истории которых изучали сценаристы.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

- Как вы понимаете для себя склад характера этих людей — летчиков, постоянно штурмующих небо, героев сериала «Журавль в небе»?

- Если говорить о летчиках, то мне повезло — продюсеры организовали для нас присутствие настоящих специалистов на площадке. Они каждый день следили за тем, что мы делали в кадре. Самолеты разные и, чтобы наши действия были максимально достоверными, нам постоянно подсказывали, поправляли, чтобы мы выглядели в кадре максимально профессионально...я, признаюсь, была просто очарована этими людьми. Это невероятно мужественные, сильные, немногословные люди, которые не расплескивают себя, ведь когда ты в небе, нет места для суеты. Иногда даже кажется, что летчики слегка угрюмы, но это обманчиво. При всей брутальной замкнутости летчики остаются романтиками, влюбленными в небо. И несмотря на то, что самолеты летают благодаря их работе, все равно верят, что у машин есть душа. И то, как поведет себя самолет, на 10-15% зависит от его характера: он может противиться, не слушаться, как лошадь, к примеру. Это поразило меня.

- Ваша героиня, летчица Ася Солнцева, такая же?

https://www.instagram.com/p/CAkhEzxFUdP/

- Зритель увидит, как зарождается влюбленность в небо, в ощущение оторванности от земли, ни с чем не сравнимое чувство полета. Дальше мы увидим, как эта любовь становится для Аси делом жизни, долгом. Ей мало синицы в руке, она попробует увидеть своего журавля в небе. Возможно ли это? А что выберет зритель? Эти вопросы мы ставили перед собой и поставим перед зрителем.

- Вас учили обращаться с настоящей авиатехникой?

- Мы снимали в аэропорту в Жуковском, где курсируют реальные самолеты. Но для меня было открытием, что в Москве есть еще и музей самолетов, где находятся списанные машины («кладбище самолетов»). Многие из них функционируют, сотрудники музея поддерживают их ходовую способность. И как раз на нескольких таких самолетах меня учили взлетать — включать приборы, разогнать машину для набора скорости — и останавливать, тормозить. Врать не буду, в небо самолет я сама не поднимала. Но по приборам это делала. И это ни с чем не сравнимое ощущение — когда огромная махина тебя слушается.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

- Дилемма журавля и синицы для вас существует? Или всегда твердо придерживаетесь одной позиции и не гонитесь за недостижимым?

- Этот внутренний диалог постоянно продолжается внутри меня. Сомнения Солнцевой мне близки...я играю героиню в возрасте от 17 до 35 лет. Когда мне самой было двадцать, я, конечно, была совершенной идеалисткой. Меня интересовал только журавль в небе. Сейчас все чуть иначе. Жизнь находится где-то посередине между журавлем и синицей. Да, в минуты отчаяния хочется сдаться и отказаться от мечты, согласиться на меньшее и надежное...но пока мне удается держать поставленную для себя задачу. Это непросто. Например, в моменты пауз, когда мои картины не выходят на экраны, или меня не утверждают на желанные роли. Разочарование такой силы, что хочется пойти и выбросить диплом, как мы шутим. Но потом силы находятся. Встаю и иду бороться. Иногда получается, иногда не очень. Качели происходят постоянно.

- На карантине появилось множество мемов по поводу семейной жизни. Из серии «с удивлением узнал, что жена — отличный собеседник». Как у вас протекает самоизоляция?

mariaheartbeatmariaheartbeat
Мы только на днях получили свои свадебные фото.. оставлю их здесь для себя.. .
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- Незадолго до эпидемии у нас появился загородный дом, дача. И наше пространство не совсем замкнутое, нам есть, куда разойтись. Вместе смотрим сериалы, читаем книги. Муж узнал, что я умею готовить и довольно неплохо. Мы помогаем записывать друг другу самопробы (некая видеовизитка актера, демонстрирующая его способности — Авт.). Занимаемся усадебным хозяйством: косим траву, обрезаем деревья и так далее. Это занимает много времени. Оказывается, на даче столько дел! День пролетает мгновенно. Ощущения скукоты нет. Разве что скучаем по работе, а еще друзьям.

«Журавль в небе», Первый, понедельник-четверг, 21.30

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ИСТОЧНИК KP.RU

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