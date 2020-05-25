Сергей Лукьяненко написал о месячных Ассоль и разозлил подписчиков

Известный писатель Сергей Лукьяненко перечитал на коронавирусном досуге повесть Грина и сделал неожиданное открытие о том, что "Алые паруса" были примерно тем же самым, что и "родня на красном запорожце", приход красной армии и множество других перифраз, которыми обозначают известные процессы.

"Понял вдруг, совершенно случайно, о чём на самом деле повесть Грина "Алые паруса"...Как, всё-таки, деликатно и красиво описал романтик Грин приход месячных к юной сельской красотке!" - отметил фантаст на страничке своего фейсбука.

Безобидный и остроумный пост собрал кучу комментариев от подписчиков. Поначалу ликовали мужчины. Они упражнялись в остроумии:

"Ну всё... теперь так и буду спрашивать... что сегодня алые паруса приплыли?"

"Ну, к ним и Грей, который символизирует серые будни семейной жизни".

"Внезапно вспомнил, что когда-то давно у нас в городе на остановках стояли киоски по продаже транспортных абонементов. На одном из них висело объявление: "В продаже имеются месячные".

Другие занялись физиологией и выразили недоумение, не слишком ли поздно - в пятнадцать лет - к Ассоль пришли "алые паруса".

После набежали феминистки и возмущенные и принялись упрекать писателя в ханжестве:

"Давайте тогда и Маленького принца обвиним в зоофилии с Лисом или извращениях розой? Вы о чем?!".

Негодующие призывали Лукьяненко завязывать с карантином и так громко охали в комментариях "как можно", что писатель, не выдержав напора "белых польт", написал новый пост.

"Не ожидал, что пост про Ассоль и месячные вызовет бурю в комментах.

Ну, дорогие мои, времена невинности кончились в мире где-то между 1 и 2 мировой войной, а в СССР - после его развала. Гневаться на шутку, когда на телеэкране рекламу менструальных прокладок опережает разве что реклама мягкой бумаги для вытирания задницы - это даже не ханжество, это просто глупость".

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