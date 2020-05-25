Записки киевлянки: Карантин - не карантин, а жители Украины обсуждают, вор ли Зеленский или его окружение

С ЕЖЕДНЕВНЫМ РАСПИТИЕМ АЛКОГОЛЯ

В выходные дни в Киеве пошел, наконец, наземный общественный транспорт. На улицы вышли огромные неповоротливые как динозавры троллейбусы, зашелестели автобусы, на дорогах вновь появились жёлтые маршрутки «Богдан». И даже показалось в какой- то момент, что все будет здесь также, как всегда.

На остановках маршруток стоят диспетчеры (почему- то без масок), миниавтобусы - сравнительно чистые, а места в маршрутках занимать можно только сидячие, что кстати было положено правилами всегда, без всякого коронавируса, но из -за нехватки муниципального транспорта и алчности частных перевозчиков, те были в Киеве всегда переполнены. За два месяца карантина киевляне наездились на такси на годы вперёд.

Киевляне Виталию Кличко уже чуть ли не поют дифирамбы: мэр-боксер решился метро запустить, уговорив непримиримый Кабмин. Украина оказалась единственной страной Европы, где закрыли метро из- за эпидемии коронавируса.

Впрочем, никто не знает, что тут завтра будет, а люди думают, что здесь опять все могут "захлопнуть" в любой момент. Выход из карантина сопровождается почти ежедневным массовым распитием алкоголя.

НЕ ПОЙМЕШЬ — КТО БАНДИТ, КТО «ГЕРОЙ» АТО

Пара, слегка подвыпившая, идет в направлении «Ашана» и при этом громко обсуждает убийство на озере в Житомирской области - страшное, всколыхнувшее всю страну.

Убийца, по фамилии Захаренко, владелец зарыбленного озера, расстрелял на рыбалке 7 человек, бывших «атошников» (воевавших на Донбассе, - ред.).

Мужчина средних лет в маске и каких-то мрачных тату, которые видны на шее, громко говорит спутнице:

- Ты думаешь им там легко было на "передке" (передовой, - ред.)? Приехали хлопцы отдохнуть, а их «положили», да еще 7 человек! Ротации нет, вот они и звереют, когда приходят с фронта. У них этот, как его, посттравматический синдром, - анализирует киевлянин в татуировках страшное убийство.

На что женщина резонно замечает спутнику:

- Сейчас не поймёшь, кто бандит, кто «герой» АТО, а вообще это сейчас одно и тоже.

Завидев меня рядом, пара ускоряется, разговор их тут же обрывается.

Само же страшное убийство вполне укладывается в реалии современной Украины, где любое неосторожное слово, движение, политический конфликт, может вызвать подобное столь жестокое преступление. Постравматический синдром у них. Только вот не всем «героям», оказывается, фартит. Этим не повезло.

«МАТЧ СМЕРТИ» ПЫТАЮТСЯ ЗАБЫТЬ

В Киеве по-прежнему немноголюдно и практически нигде нет очередей. Открылись магазины секонд-хенд, куда устремились киевляне, которые наконец, могут посещать салоны красоты и парикмахерские. Открываются повсеместно автосервисы, которые до этого работали тайком. Жизнь как-то начинает вроде налаживаться, но много народу уволено или все еще на удаленке.

В столице резко подорожали продукты, однако уже в Киев едут потоком машины с овощами, молодой картошкой и первой клубникой, цена которой 80 гривен (около 200 рублей, - ред) за килограмм.

На входах в торговые залы, супермаркеты все еще меряют температуру, но уже без особого энтузиазма, да и то не у всех, а в основном у пожилых.

В парках на лавочках сидят большими компаниями (разрешили гулять по 8 человек), а на местном стадионе уже идут футбольные матчи. Украина любит футбол. Только вот недавно здесь вандалы разбили мемориальную доску с фото игроков киевского «Динамо», игравших знаменитый «Матч смерти» с немцами в 1941-м. Над памятью расстрелянных футболистов, поглумились современные фанаты киевского «Динамо», среди которых много откровенных поклонников Гитлера. Какая-то горькая насмешка судьбы.

В Киеве, к слову, передумали открывать фитнес-клубы с 1-го июня. Но в иных спортзалах тренируются тайком по два человека в час, а спортсменов пускают по «блату через черный ход».

Кстати, спортом на открытых стадионах тут занимаются так, словно завтра тут будет Олимпиада. Киевлянка в возрасте, на стадионе решила поговорить за жизнь. Дама, как оказалось, очень завидует медикам, которым подняли зарплату:

- Врачи специально будут показывать много коронавируса, чтоб больше денег хапнуть, - поделилась своими соображениями мадам.

- Они же рискуют жизнью, - возразила я даме.

- Ничем они не рискуют. Весь этот коронавирус раздут. И так в карман берут, а теперь и подавно.

ВРЕТ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ

- Нет, Зеленский, не вор. Его деньги не волнуют, - обсуждают киевляне недавнюю пресс-конференцию на лужайке, где президент Украины подвел итоги своего первого года правления. - А вокруг него — да, сплошные воры...

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

Может и так. Народ редко ошибается в своих оценках, но часто ошибается в ожиданиях.

Почти все украинские президенты были президентами намерений. Теперь вот и Зеленский врет, что ничего не обещал. Обещал! И все это прекрасно помнят. Но оказалось, проще обмануть 73% поверивших тебе, а на деле угождать с утроенной лаской электорату Петра Порошенко.

P. S. НЕ ТРОЖЬ СИРЕНЬ! ЖИВИ КАК В ГОСТЯХ

Что касается надежд…

Весна в этом году выдалась очень холодная и дождливая, и вот та уже подошла к концу. Женщина хотела сорвать веточку не отцветшей шикарной белой сирени, а ей из окна кто- то кричит:

- Навищо ты чипаешь бузок? (Зачем трогаешь сирень, - авт.)

А и правда. Не трогай ничего. Живи как в гостях.

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