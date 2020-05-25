Дневник застрявших на Фиджи туристов: Мы потратили 300 тысяч рублей и угодили в ад

«КП» много писала об этой истории: группа россиян отправилась в путешествие по Океании незадолго до «корона-кризиса» — и поневоле провела на Фиджи 60 дней. Казалось, всё было против них: тропические циклоны, отмены рейсов, бездушие бюрократов-чиновников. Сейчас их история наконец-то завершилась. Но чем же?

Об этом — в записках туроператора Ольги Дыкиной из Новосибирска. Именно она собирала 12 россиян в ту поездку, а когда случилась беда — стала вести дневник.

«ИЗВИНИТЕ, НИЧЕМ НЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ»

22 МАРТА. Я запомню тот день навсегда. Точнее, ту ночь. Все началось в 2 часа ночи по Новосибирску. Сплошные двойки. Начало кошмара.

«Мой рейс из Сиднея домой в Россию — завтра, 23 марта 2020 года, с пересадкой в Катаре. Возвращаюсь на Родину после долгой поездки по Австралии, Новой Зеландии и Фиджи. Пожалуйста, позвольте мне сегодня же вылететь в Сидней, иначе я не успею на стыковочный рейс домой. У меня годовая туристическая мультивиза, мне не нужно будет покидать здание аэровокзала. Пожалуйста, дайте разрешение попасть в вашу транзитную зону. У меня пожилые родители, которые будут очень беспокоиться обо мне».

Это письмо в миграционную службу Австралии осталось без ответа. Оно было криком о помощи от одного из 12 моих туристов. Все застряли на Фиджи. Потому что в ночь с 21 на 22 марта для неграждан Австралии был без предупреждения закрыт даже транзит через Сидней (именно этим маршрутом с райских островов попасть «в цивилизацию» проще всего).

Другие страны, докуда ещё есть перелеты с Фиджи, либо закрыты для иностранцев, либо сильно визовые, типа США. Прорваться нереально! Но моих там — 12 человек. Как 12 апостолов. Я всех знаю много лет и готова бороться за них. Написала три десятка писем. На русском и английском. В ответ получила только два: «Извините, ничем не можем помочь».

Кто-то скажет: сами виноваты, потащились на край света в разгар пандемии. Но мы никаких предписаний не нарушили. Группа улетела в путешествие еще 6 марта. Все страны на пути — Австралия, Новая Зеландия — были открыты и гостеприимны.

…Подворачивается вариант: лететь через Сингапур, билеты на 29 марта. Тысяч за сто на человека. Но дураков нет. Где гарантия, что купим билет, но всё не сорвётся?

23 МАРТА. Так и происходит. С сегодняшнего дня Сингапур тоже закрывают на вылет.

К моим потеряшкам прибавляется еще одна российская гражданка. До Австралии с Фиджи она долетела. Но на следующий рейс, Сидней-Дубай, ее уже не посадили. И после кошмарной ночи в транзитной зоне, допросов, угроз, аннуляции визы — ее посадили на карантин в отеле рядом с аэропортом. А билеты, купленные за 200 тысяч рублей, пропали. Когда за них вернёт деньги авиакомпания (и будет ли она существовать через пару месяцев) — одному богу известно.

Теперь моих потеряшек — чёртова дюжина: 12 на Фиджи и 1 в Сиднее.

(Об истории этой девушки «КП» подробно писала.)

ОТМЕНА ЗА ОТМЕНОЙ

24 МАРТА. Гид нашей группы, россиянка Вероника, уже много лет живет на Фиджи. Трое малышей и муж-австралиец. Но у нее и детей нет гражданства Австралии! Значит, на транзитный борт в Сидней не пустят. Сегодня она надеялась улететь в Россию через Токио. Но рейс отменили. И теперь она с малышами — в одной лодке с моими туристами.

Итого потеряшек — 16 на Фиджи и 1 в Сиднее.

24 МАРТА. Вместе с Вероникой исследуем остров, ищем квартиры, чтоб жить не так дорого, как в отеле. Наблюдаем, как постепенно все закрывается и консервируется на долгий срок. Нервы начинают сдавать даже у самых стойких.

25 МАРТА. Очередная попытка вырваться. В 5 утра выезжаем на другой конец острова, в Суву, оформлять транзитные визы в Японию. Ведь она еще открыта. Ниточка надежды или очередной самообман? Никто не знает. Но нужно использовать все шансы. Виза на 3 месяца теперь красуется в каждом паспорте. Шутим, что можно еще и в Японии задержаться, полюбоваться цветущей сакурой. Смех сквозь слезы.

26 МАРТА. Кажется, сегодня будет рейс в Сидней. Едем в аэропорт на авось. Сидим как на иголках в ожидании начала регистрации. Разрешение на транзит в Австралию получено… за две минуты до того, как рейс на табло из разряда «по расписанию» превращается в «отменен».

К нашей группе добавляются ещё два человека. Итого потеряшек: 18 на Фиджи, 1 в Сиднее.

27 МАРТА. Есть надежда, что в течение 4-5 дней их эвакуируют. Или нет? Уже прошло 6 дней. Сколько еще должно пройти? Я говорю с ними, я говорю с их родственниками. Те просто с ума сходят, не знают, как помочь. И я тоже не знаю, что еще можно сделать.

За эти бесконечные 6 дней мы обратились абсолютно во все службы. Подали все возможные списки и заявки. Я верю в Нашу Рашу!

Рассказываем о своей истории в соцсетях.

28 МАРТА. На фейсбуке и инстаграме нас поливают грязью. 800 комментариев, ¾ — негативные. Дорогие соотечественники не очень-то сопереживают и совсем не хотят нас видеть в России. Мы потенциально опасны. Хоть и сидим в изоляции на островах, где всего 5 заболевших, а не 3000, как в Москве.

29 МАРТА. Появилась информация, что есть договоренности посадить нас 31.03 на рейс Фиджи-Австралия.

31 МАРТА. Рейс в Австралию действительно состоялся. Но не в Сидней, а в Брисбен. Нас опять не посадили: мол, транзит в Россию из австралийского аэропорта должен быть не более 12 часов между рейсами. А такого варианта просто нет.

ЗВОНОК ОТ ЗАХАРОВОЙ

1 АПРЕЛЯ. День Дурака. Мы опять попались на удочку и купили билеты на 3 апреля в Токио за 147 тыс. руб. с каждого — и далее на 4 апреля из Токио в Владивосток по 26 тыс. руб. Итого по 173 тыс. с человека за призрачную надежду оказаться дома уже через пару дней.

Деньги огромные, пришлось занимать у друзей и знакомых.

А раньше до России с Фиджи можно было добраться за 45-50 тыс. руб. с человека.

2 АПРЕЛЯ. Рейс на 4 апреля из Токио во Владивосток перенесли на 7 апреля.

3 АПРЕЛЯ. Япония ввела ограничение на въезд иностранцев и приостановила действие всех виз. Хотя на Фиджи всего 5 (ПЯТЬ!!!) заболевших.

Понимаем, что надежды почти нет, но идем с чемоданами в аэропорт.

Некоторые готовы взять самолет штурмом. Останавливаются, лишь поняв, что по прилету в Японию их просто депортируют тем же самолетом назад на Фиджи.

А ведь на 173 тысячи сгоревших рублей за несостоявшийся перелёт можно прожить на Фиджи полгода… Кстати, обсуждаем такой вариант на полном серьезе.

Узнаём, что этим же рейсом пытались улететь еще 7 россиян. Знакомимся. Добавляем в чат.

Итого потеряшек: 25 на Фиджи, 1 в Австралии.

4 АПРЕЛЯ. Звонок от [спикера МИД РФ] Марии Захаровой. Сначала не верим, думаем, пранкеры разводят. Но по голосу и тону понимаем: не шутка. Она сообщает: есть некий меценат, готовый нас бесплатно частным самолетом вывезти домой. Шок!

Но буквально через час убийственная новость — Россия закрывает небо. Вообще закрывает. И не ясно, на сколько. Опять была надежда, и опять ускользает. Опять.

Казалось, всё было против них: тропические циклоны, отмены рейсов, бездушие бюрократов-чиновников. Сейчас их история наконец-то завершилась.

«НЕ ВЫВЕЗЕМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — НАЧНУТСЯ ОСЛОЖНЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ»

5 АПРЕЛЯ. Пью лекарства. Депрессия и отчаяние. Регулярных рейсов нет и не будет в ближайший месяц точно.

Пытаюсь донести до всех, и до себя в том числе, что нужно уметь брать от ситуации лучшее. Можно переехать в хостел на берегу океана, работать на кухне за чашку риса или супа. Любоваться райским пляжем, слушать шум прибоя, смотреть фильмы или слушать аудиокниги, заняться йогой и медитацией. Возможно, я бы начала писать свою книгу…

Или всё это — снова самообман?

7 АПРЕЛЯ. На Фиджи надвигается циклон. Пропадёт свет и интернет. Всё будет закрыто, пока стихия не стихнет. Запасаемся продуктами, лекарствами, заряжаем все гаджеты максимально.

8 АПРЕЛЯ. Ураганный ветер, дождь, перебои со связью. Одному из наших нужна экстренная помощь. Сильнейшее кровотечение. А все аптеки закрыты. Такси не работает, «Скорая» тоже отказалась приезжать.

Дозваниваюсь до Вероники. Ей удаётся уговорить отель дать грузовик, чтоб свозить человека в больницу. Там делают УЗИ, берут кровь на анализ. Но лекарств не дают. Их просто нет в наличии. А аптеки закрыты. Простите, что повторяю это. В итоге человека возвращают в отель, говорят: лежать и не шевелиться, пока ураган не стихнет.

Часов через 6 только удалось разыскать через больницу телефон аптекаря, который согласился (не бесплатно) поехать и выдать необходимые лекарства. Хоть так.

25 АПРЕЛЯ. Если не вывезти людей в ближайшее время, начнутся осложнения по здоровью. У них же страховки 22 марта закончились, и страховая отказалась продлевать. Женщины «бальзаковского возраста» и онкобольные нуждаются постоянном наблюдении. А лекарства на Фиджи нельзя доставить даже через DHL!

27 АПРЕЛЯ. Каким-то чудом организуют спецрейс, который будет готов сделать отдельный крюк из Денпасара (Индонезия) на Фиджи и обратно. Но фиджийское правительство гордо отказывает Российской Федерации. Под предлогом, что только «Фиджи Эйрвейз» может обеспечить безопасность от COVID-19 и качественную дезинфекцию самолетов и экипажа.

А счастье было так близко…

И ведь вывозят всех — Занзибар, Маврикий, Венесуэлу, Камбоджу и даже Сейшелы с беременными страдалицами из «Дома-2».

Вначале мы считали часы, потом дни, потом недели. А сейчас с ужасом понимаем, что скоро от «точки невозврата» пойдёт уже третий месяц.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

13 МАЯ. Прорыв! Застрявшая в Сиднее девушка, о которой я писала выше, после двух месяцев полной изоляции смогла улететь… через Минск. В Беларуси карантин не вводили, самолёты принимаются. Ее пример вдохновляет.

19 МАЯ. Решаем поступить так же. Улететь до Минска через Доху и Париж, потом на такси до границы с Россией, и потом на другой машине до Белокаменной. Но при обсуждении всего этого безумия в «чате потеряшек» МИД предлагает заменить Минск на Москву, а Париж на Рим. И обещает оказать содействие.

22 МАЯ. День Николя Чудотрорца и ровно 60 дней с точки невозврата.

На полученные от государства деньги [«суточные» в 2400 руб. за каждый день вынужденного нахождения за границей — ред.] куплены очередные билеты, МИД снабжает нашу группу тоннами разрешений и уведомлений.

…Опять подъём в три часа ночи. Аэропорт Фиджи. Когда до окончания регистрации остаётся 5 минут, говорят: «Вы уже точно не летите, можно возвращаться в гостиницу». Хотя маршрут разработан и согласован, получено более десятка разрешений от всех возможных инстанций в Австралии, в Катаре, в Италии, в России и на Фиджи, наконец!

Я взываю к Богу.

И чудо произошло. Нам помогали все. Николай Чудотворец, полнолуние, помощник Марии Захаровой — Денис Микерин; посольство России в Австралии в лице Константина Кирилина; русское сообщество на Фиджи в лице богини психологии и коммуникации Вероники Ереминой (и нашего гида все эти два месяца); сотрудник паспортно-визовой службы Австралии господин Линкольн.

Про последнего скажу особо. Именно он в первый раз не посадил нас на рейс в Сидней в далеком марте 2020 года. Сам он сейчас даже не на Фиджи, а в Брисбене. Но всё же, видимо, совесть его мучила, и он старался нам помочь. Все два месяца интересовался судьбой людей, которых тогда не посадил на рейс и обрек на заточение на 60 дней.

И вот наши на борту!!!

25 МАЯ. Фиджи-Сидней-Доха-Рим-Москва. Двое суток в пути. Без душа, без возможности принять горизонтальное положение. Адский ад. Но наконец дома. Готовы расцеловать родную землю. Даже в обсерваторе.

Каким-то чудом в итоге всё сложилось в один правильный, идеальный пазл. Я до сих пор не верю. Они в России — и ставлю на этом ставлю точку. Хроники современных Робинзонов закончились.