"За Леру ответишь": скандал Пригожина со Шнуровым получил неожиданный поворот

Последние три дня вся страна с замиранием сердца следит за нешуточным скандалом, который разразился в светской тусовке. После заявления мужа Наташи Королевой о том, что "государство помогает пенсионерам и врачам, а не артистам", решил высказать продюсер Иосиф Пригожин. В ответ на слова супруга Валерии о том, что "даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует", Сергей Шнуров предложил отправить семейной паре сосиски и, как водится, разместил в блоге едкое стихотворение.

Третьи сутки россияне наблюдают за скандальными разборками Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова. Взаимные оскорбления и перепалки 25 мая вышли на новый уровень, а скандал получил неожиданный поворот.

Супруг певицы Валерии не намерен прощать бывшему лидеру группы "Ленинград" его нелестные высказывания в адрес артистки: "Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши".

Пригожин набросился на оппонента, заявив, что "семья ,жена и дети - святое", а у Шнурова "границы стерты". А потом пригрозил исполнителю "мужским разговором".

"Ты в натуре что-то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, - это любовь к трем веселым буквам...", - неожиданно заявил Иосиф.

По словам продюсера, так даже шпана уличная себя не ведет. "По понятиям ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам", - сказал, как отрезал, супруг Валерии.

Неожиданно в конфликт вмешался Андрей Разин. Как известно, продюсер всегда высказывается на острые темы и знает звездные тайны, как никто другой. Он посоветовал Иосифу не угрожай Шнурову. "А то он сейчас испугается, как меня, и побежит в прокуратуру на тебя заявы катать. Он такая крыса, которая сразу бежит жаловаться в прокуратуру. Шнур зубы в США вставил за 250 тысяч долларов и боится, что ему их выбьют", - подметил артист.

Напомним, конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым начался после того, как продюсер отметил: "Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить".

В ответ Шнуров написал стихотворение, высмеяв Пригожина и его жену Валерию. Иосифа стихотворение, очевидно, обидело, так что уже через несколько часов в его блоге появилось видео. Он заявил, что имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы. Пригожин также упрекнул Шнурова. Мол, если тот решил пойти в политику, мог бы защищать артистов. Продюсер назвал Сергея хайпожором.

К виртуальному конфликту присоединились Юрий Лоза и Григорий Лепс. Исполнитель "Плота" с Пригожиным не согласился. "Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег", - цитирует Юрия "Вечерняя Москва".

А Лепс отметил, что у него все в порядке. "Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Лично у меня все в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня все хорошо", - цитирует Григория радиостанция "Говорит Москва".

После этого Пригожин записал видео. "Будьте внимательны когда ведетесь на провокацию и выдернутые из контекста комментарии. Сергей Ш. и Ко!". В ответ Шнуров посвятил оппоненту новое едкое стихотворение.