Живущий в трехэтажных хоромах муж Наташи Королевой позавидовал доплатам пенсионеров и врачей

У Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, которого все знают как стриптизера Тарзана, наступили непростые времена. Так, супруг певицы считает, что артисты сильнее многих пострадали от режима самоизоляции. Более того, Тарзан пожаловался на безденежье.

Муж Наташи Королевой возмущен условиями жизни артистов в период пандемии из-за коронавируса. Тарзан пожаловался, что лишился единственного бизнеса. У стриптизера был свой фитнес-центр. Но теперь он закрылся.

Сергей Глушко арендовал помещение в центре Москвы. Многие спортсмены могли посещать заведение. Но теперь Тарзан вынужден съехать из арендуемого помещения.

Глушко не скрывает - коронавирус сильно ударил по семейному бюджету артистов. И он, и его супруга столкнулись с безденежьем.

В этой связи Сергей задался вопросом, почему государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей. "В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей", - цитирует стриптезера Teleprogramma.pro.

Тарзан возмущен: "Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!".

Отметим, Наташа Коровлева почти 20 лет живет в браке с Сергеем Глушко. Он стал ее вторым мужем. До этого певица жила с Игорем Николаевым. Они разошлись в конце 90-х. Развод Королевой и Николаева прошел мирно. Игорю досталась квартира в Майами, а Наташе - трехэтажный особняк в Крекшино, в котором она живет вместе с Тарзаном и сыном Архипом.