Кто получит надбавку к пенсии за возраст и сколько она составит

Депутаты от ЛДПР предложили снизить возраст, необходимый для получения 100-процентной надбавки к пенсии. Сейчас дополнительные средства получают те, кто старше 80 лет. А законодатели считают, что охватить дополнительными выплатами из бюджета нужно и тех, кому от 75 до 79 лет. Законопроект об этом в понедельник, 25 мая, был внесен в Госдуму. «Комсомолка» разъясняет подробности.

КАК УСТРОЕНО СЕЙЧАС

Напомним, в России уже давно действует надбавка для тех, кто старше 80 лет. Это объясняется тем, что в таком возрасте возникает больше трат на лекарства из-за развития хронических заболеваний. Такие пенсионеры получают от государства дополнительную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2020 году это 5686 рублей. То есть в среднем их пенсия увеличивается на треть.

Авторы законопроекта считают, что возраст, необходимый для получения надбавки, нужно снизить до 75 лет. Депутаты опираются на международную практику и классификацию Всемирной организации здравоохранения. По ним тех, кто достиг возраста 75 лет, принято относить к лицам «старческого возраста».

ПОЧЕМУ НУЖНО СНИЗИТЬ

Главное обоснование – человеку в преклонном возрасте сложно заботиться о себе. Дополнительная материальная помощь – это не только компенсация расходов на лекарства, но и возможность получать физическую помощь от других людей.

«Безусловно, здоровье человека зависит от многих факторов: привычек, наследственности, климата, дохода, социального окружения и других факторов. В то же время специалисты в области геронтологии указывают, что именно после 75 лет резко повышается риск развития старческой астении, которая сопровождается снижением физической и функциональной активности, снижением мышечной ткани, многих систем адаптационного и восстановительного резерва, способствует развитию зависимости от посторонней помощи в повседневной жизни, утрате способности к самообслуживанию, ухудшает прогноз состояния здоровья», - говорится в пояснительной записке к документу.

Как утверждают авторы законопроекта, во многих странах люди старше 75 лет получают различные доплаты и меры социальной поддержки. И это вполне объяснимо. Потому что в таком возрасте люди в большинстве случаев уже не могут подрабатывать на пенсии.

«Лица, достигшие 75 лет, в силу своего преклонного возраста не могут самостоятельно без поддержки государства повысить уровень своего дохода. Принятие законопроекта позволит обеспечить им более достойный уровень», - поясняют депутаты.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ

По примерным подсчетам, граждан в возрасте от 75 до 80 лет в России около 4,5 млн человек. В 2021 году размер фиксированной выплаты вырастет до 6044 рублей. В этом случае дополнительные расходы бюджета составят 326,4 млрд рублей в год. Такие расчеты приводятся в финансово-экономическом обосновании, которое приложено к законопроекту.

Как считают депутаты, деньги на эти траты можно найти в Фонде национального благосостояния. Напомним, там сейчас скоплено более 12 трлн рублей. Но эти деньги предполагается потратить на антикризисную помощь экономике. Выпадающие доходы бюджета в этом году будут очень большими. Как из-за падения стоимости нефти, так и из-за снижения налоговых поступлений от бизнеса, страдающего из-за карантина.

- Скорее всего, правительство не поддержит эту инициативу в силу того, что это достаточно существенные траты из федерального бюджета. В условиях, когда мы повышали пенсионный возраст, вряд ли эта инициатива сейчас будет реализована, при всём позитивном отношении к ней, - заявил в эфире НСН Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

НУЖНА НЕ ДОПЛАТА, А КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

В то же время эксперты считают, что только деньгами проблему поддержки престарелых не решить. Продолжительность жизни в России растет. Поэтому доля тех, кто нуждается в уходе, будет увеличиваться.

- Проблема гораздо шире. У государства нет стратегии развития сектора поддержки граждан с ограничениями к самообслуживанию, которая наиболее выражена в старших возрастах. Только увеличение пенсий делу не поможет. Вопрос о качестве жизни граждан - у нас не хватает современной инфраструктуры ухода: стационаров и дневных полустационаров. Те, что есть, управляются неэффективно из-за специфики бюджетного финансирования. А частный сектор работает в серой зоне, потому что в отрасли нет единых стандартов и надзора со стороны государства. На эту сферу нужно обратить внимание и сделать ее привлекательной для социального предпринимательства, - считает Евгений Якушев, руководитель Лаборатории развития пенсионной системы Института социальной политики Высшей школы экономики.

По оценкам эксперта, сейчас в уходе нуждаются 3,7 млн человек, а к 2040 году эта цифра вырастет вдвое – до 7 млн человек. И если перекладывать уход за пожилыми людьми на их трудоспособных родственников или отдавать на откуп серому бизнесу, это будет снижать общую производительность труда в экономике.

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