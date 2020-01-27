Будут ли работающим пенсионерам повышать пенсии?

А теперь подробнее. В середине января президент объявил об изменениях Конституции. В поправках, которые пришли из Кремля, говорилось о принципе «достойного пенсионного обеспечения и регулярной индексации пенсий». В рабочей группе по внесению поправок тут же сделали вывод: прибавка теперь коснется всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих. Об этом заявили сенатор Андрей Клишас и академик Талия Хабриева. Но потом выяснилось: уважаемые люди поторопились. И зря обнадежили миллионы работающих пожилых...

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Фото Михаил Терещенко/ТАСС

Напомним, в 2016 году в рамках очередной пенсионной реформы в правительстве решили разделить всех пенсионеров на две большие группы: тех, кто уже не работает, и тех, кто продолжает трудиться. Вторым индексацию «заморозили» до тех пор, пока они окончательно не уйдут на заслуженный отдых. Обоснование было такое: мол, тем, кто получает дополнительный доход, полная сумма пособия от государства не так сильно нужна. А в бюджете денег не хватало.

Сейчас работающие пенсионеры получают лишь небольшую прибавку в августе. Это не индексация, а перерасчет - по числу заработанных ими за предыдущий год пенсионных баллов. Но прибавка незначительная. К примеру, в 2019 году максимум был 262 рубля, а в этом году будет 279 рублей. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров в январе составила 1000 рублей.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. Ему учтут все пропущенные индексации. К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц.

Обучение людей предпенсионного возраста искусству флористики в колледже архитектуры и дизайна.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опрошенные «КП» эксперты не уверены, станет ли новое правительство вносить поправки в закон и уравнивать в правах всех пенсионеров. С одной стороны, это очень большие траты. По примерным расчетам - 370 млрд рублей в год. С другой, предпосылки для этого решения есть. Деньги в бюджете имеются, а число пенсионеров в ближайшие годы будет постепенно снижаться из-за поэтапного повышения пенсионного возраста.

А пока поправки не приняты, в Сети некоторые предприимчивые пенсионеры делятся советами по увеличению пенсии. Известно, что пенсия растет сразу после увольнения. Поэтому можно уволиться, получить индексацию, а через пару месяцев заново устроиться на работу или стать самозанятым (последние не платят страховые взносы в Пенсионный фонд, поэтому они по закону считаются неработающими). Отбирать уже начисленную индексацию по закону нельзя. Главный риск - снова найти себе работу после увольнения. Использовать этот метод можно, только если у вас хорошие отношения с начальством или вы востребованный специалист, который быстро найдет себе применение.