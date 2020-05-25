Лунный календарь на июнь 2020: фазы Луны, благоприятные дни
1 июня, понедельник
11-й лунный день. Растущая Луна в Весах
Используйте этот день для усиленной работы над собой. Сейчас можно исправить многие свои недостатки. К тому же это самый энергетический день месяца, и при желании можно свернуть горы! К делам стоит приступать с решительным настроем, в противном случае вряд ли что получится.
Именинники: Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей.
2 июня, вторник
12-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе
Доброта и милосердие – два главных слова дня. Как вы отнесетесь к окружающим, так и они отнесутся к вам. Если вы отдадите что-то окружающим, то и они ответят тем же. Возможны приятные встречи и сюрпризы. Вторую половину дня надо провести в уединении и размышлениях.
Именинники: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.
3 июня, среда
13-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе
Удачный и мирный день. Получится сделать все намеченное и даже больше - энергии дня на все хватит. Хорошо заводить новые знакомства и затевать перемены. Благоприятный момент для процедур ухода и красоты.
Именинники: Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
4 июня, четверг
14-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце
День с мощной энергетикой. Следует найти ей применение! Ни в коем случае не позволяйте себе сегодня лениться – в этом случае энергия будет иметь разрушительный характер. Показана тяжелая физическая нагрузка. А интеллектуальные занятия отложите пока. Крайне неподходящий день для романтических свиданий.
Именинники: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков.
5 июня, пятница
15-й лунный день. Полнолуние в Стрельце
День искушения, соблазнов, напрасных обещаний. Имейте это в виду и не ведитесь на щедрые посулы. Сейчас хорошо умерить свои аппетиты во всем: меньше ешьте, меньше общайтесь, будьте скромны в эмоциях.
Именинники: Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.
6 июня, суббота
16-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге
Светлый, гармоничный день. Его лучше всего посвятить себе и близким. Займитесь своими любимыми делами – почитайте, пообщайтесь, погуляйте. Наберитесь приятных эмоций. Работать и уж тем более выяснять отношения лучше не в этот день.
Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
7 июня, воскресенье
17-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге
Отличный день, яркий, эмоциональный, веселый. Грех хандрить. Надо придумать повод и повеселиться. Для работы также не самый подходящий момент. Пользуйтесь случаем и наслаждайтесь жизнью. Идеальное время для помолвок, свадеб.
Именинники: Елена, Иван, Иннокентий, Федор.
8 июня, понедельник
18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге
Символ дня – зеркало. Помните об этом в общении с окружающими: их отношение к вам - это ваше отношение к ним. Вселенная отражает ваши поступки и высказывания. Все недоделки и «хвосты» сегодня могут неприятно напомнить о себе. Сделайте выводы!
Именинники: Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.
9 июня, вторник
18-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее
Будьте внимательны к знакам, которые подает вселенная. Она всеми доступными способами пытается донести что-то важное. Повод проанализировать свое бытие. День не для активных действий. Особенно стоит воздержаться от посещения мест с негативной энергетикой.
Именинники: Анастасия, Давид, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федора.
10 июня, среда
19-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее
Хорошие энергетические показатели у этого дня. Он подходит для многих начинаний. Сейчас продуктивно заняться самовоспитанием и самообразованием. Самое время ставить новую планку и намечать пути к достижению цели.
Именинники: Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
11 июня, четверг
20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах
Не лучший день, чтобы связываться с административными органами. Всевозможные бумажные дела отложите. А вот для дискуссий, переговоров и деловых встреч – самое время. Благоприятный день для очищения организма и духовных практик.
Именинники: Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.
12 июня, пятница
21-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах
Сегодня не стоит заниматься активной умственной деятельность. Все показатели против этого. Этот день для получения приятных эмоций. Займитесь тем, что в любой ситуации поднимает вам настроение и подпитывает светлой энергией.
Именинники: Василий.
13 июня, суббота
22-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах
Идеальный день для того, чтобы поделиться с ближними своими знаниями и умениями. Обязательно проведите достаточно времени с домашними. Сегодня не следует игнорировать их просьбы и чаяния. Сконцентрируйтесь на текущих делах, их стоит довести до логического завершения.
Именинники: Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Христина.
14 июня, воскресенье
23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне
Завершаем начатое и планируем ближайшие дела. Если вы подумывали о том, чтоб кардинально изменить, реформировать свою жизнь, – действуйте без промедления. Неплохой момент для того, чтобы начать карьеру на новом месте и в новой сфере.
Именинники: Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон.
15 июня, понедельник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне
Начинаем строительство, ремонт и всевозможные преобразования жилья. Удачный момент для крупных покупок. В этот день также можно набраться прекрасных эмоций. Они станут неплохим подспорьем в ближайшие дни.
Именинники: Иван, Никифор.
16 июня, вторник
25-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце
Увы, день не подходит для активных действий. Особенно стоит исключить «общение» с деньгами. Сейчас стоит сконцентрироваться на отдыхе и расслаблении. Лучше всего в этом помогут специальные практики – йоги и медитация. Если с этим сложности, можно сходить на массаж или на банные процедуры.
Именинники: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
17 июня, среда
26-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце
Сложный день. Он изобилует искушениями, соблазнами, провокациями. Соберите волю в кулак и не обращайте на все это внимания. Лучше свети общение к минимуму и вплотную заняться хозяйственными заботами или работами на земле.
Именинники: Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София.
18 июня, четверг
27-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце
В решении сложных задач сейчас можно смело опираться на свою интуицию: она подскажет единственно верный шаг. Не обращайте внимание на мелкие неурядицы. Чрезмерная концентрация на негативе собьет с правильного пути и настроя. Хороший день для заключения брачного союза.
Именинники: Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.
19 июня, пятница
28-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах
Один из самых спокойных и созерцательных дней лунного месяца. Он не подходит для суеты и напряженной работы. Лучше всего сконцентрироваться на занятии, требующем полного внимания и размеренного подхода. Благоприятный момент для путешествий и встреч с близкими.
Именинники: Виссарион, Георгий, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.
20 июня, суббота
29-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах
День следует провести довольно аскетично. Не стоит устраивать шумные посиделки, много есть и злоупотреблять алкоголем. Ко всему этому организм сейчас очень восприимчив, и без негативных последствий вряд ли обойдется. Постарайтесь не накалять отношения и не доводить дело до ссоры.
Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.
21 июня, воскресенье
30-1 лунные дни. Новолуние в Раке
Отличный момент - светлый, наполненный энергией. Он подходит для любых начинаний со знаком «плюс». Сегодня возможны сюрпризы и встречи с людьми из прошлого. Ну и вы постарайтесь сделать себе приятное. Хотя бы устроить романтический ужин при свечах.
Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.
22 июня, понедельник
2-й лунный день. Растущая Луна в Раке
Дела, начатые сейчас, обречены на успех. Ну конечно, если будет проведена вся необходимая подготовка и получен правильный настрой. От него тоже многое зависит. Не стоит сомневаться в своих способностях и силах. Помните: смелость города берет.
Именинники: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла.
23 июня, вторник
3-й лунный день. Растущая Луна во Льве
Постарайтесь не нервничать. Обиды и стрессы способны сильно ударить по самочувствию. Берегите себя. День нельзя проводить праздно. Иначе избыток энергии превратится в сметающую лавину. Сейчас вообще время активных действий.
Именинники: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.
24 июня, среда
4-й лунный день. Растущая Луна во Льве
День поступления необходимой информации. Надо сделать правильные выводы и правильно воспользоваться полученными знаниями. Возможно, предстоит сделать непростой выбор. Тут лучше опираться не только на разум, но и на интуицию. Сохраняйте верность выбранному курсу. Опять же, надо быть осторожным с эмоциями.
Именинники: Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.
25 июня, четверг
5-й лунный день. Растущая Луна в Деве
Особая сила у слова. С его помощью сегодня можно не только достичь некоторых высот и склонить на свою сторону нужных людей, но и нанести глубокую рану. Будьте осторожны и помните про пословицу «семь раз отмерь». Не отказывайтесь от цели, если на пути возникнут препоны. Преодоление трудностей лишь наделит бесценным опытом. Хорошо отправляться в дорогу и путешествия.
Именинники: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
26 июня, пятница
6-й лунный день. Растущая Луна в Деве
Только спокойные и рутинные занятия. Именно поэтому стоит отказаться от путешествий и дороги – они несут неизвестность и самые разные эмоции. А сейчас следует поберечь свои силы и внутреннее спокойствие. В этот день хорошо заниматься творчеством и вести умные разговоры с мудрыми.
Именинники: Акулина, Александр, Александра, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.
27 июня, суббота
7-й лунный день. Растущая Луна в Весах
Не лучший день для переговоров и убеждения кого-то в своей правоте. Сейчас не стоит обращаться к начальству с просьбами и предложениями. Все это вряд ли будет выслушано до конца. Исключите посещение мест с отрицательной энергетикой и общение с «тяжелыми» людьми.
Именинники: Александр, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.
28 июня, воскресенье
8-й лунный день. Растущая Луна в Весах
Хорошо проводить очистительные практики и процедуры по профилактике заболеваний или закаливанию. Постарайтесь не перетруждаться и сохраняйте спокойствие. Сейчас важно сохранить энергию, она понадобится в ближайшие дни. Не лучший момент для деловой активности.
Именинники: Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Михаил, Модест, Федор.
29 июня, понедельник
9-й лунный день. Растущая Луна в Весах
Сложный день. Путаные мысли и такие же эмоции. Разобраться в своем состоянии будет сложно, еще сложнее – понять других. Сведите общение к минимуму и займитесь интеллектуальной деятельностью. Именно сейчас могут проявиться проблемы, не решенные в недавнем прошлом.
Именинники: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.
30 июня, вторник
10-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе
Идеальный момент для закладывания традиций. Если надо приучить себя или близких к чему-то, приступайте. Сейчас это сделать будет легче. День поминовения усопших. Избегайте ссор: обида, полученная в этот день, будет особенно долгой.
Именинники: Иосиф, Кирилл, Климент, Максим, Никандр, Никита, Пелагея, Филипп.
ИСТОЧНИК KP.RU