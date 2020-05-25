Лунный календарь на июнь 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 июня, понедельник

11-й лунный день. Растущая Луна в Весах

Используйте этот день для усиленной работы над собой. Сейчас можно исправить многие свои недостатки. К тому же это самый энергетический день месяца, и при желании можно свернуть горы! К делам стоит приступать с решительным настроем, в противном случае вряд ли что получится.

Именинники: Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

2 июня, вторник

12-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе

Доброта и милосердие – два главных слова дня. Как вы отнесетесь к окружающим, так и они отнесутся к вам. Если вы отдадите что-то окружающим, то и они ответят тем же. Возможны приятные встречи и сюрпризы. Вторую половину дня надо провести в уединении и размышлениях.

Именинники: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.

3 июня, среда

13-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе

Удачный и мирный день. Получится сделать все намеченное и даже больше - энергии дня на все хватит. Хорошо заводить новые знакомства и затевать перемены. Благоприятный момент для процедур ухода и красоты.

Именинники: Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

4 июня, четверг

14-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце

День с мощной энергетикой. Следует найти ей применение! Ни в коем случае не позволяйте себе сегодня лениться – в этом случае энергия будет иметь разрушительный характер. Показана тяжелая физическая нагрузка. А интеллектуальные занятия отложите пока. Крайне неподходящий день для романтических свиданий.

Именинники: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков.

5 июня, пятница

15-й лунный день. Полнолуние в Стрельце

День искушения, соблазнов, напрасных обещаний. Имейте это в виду и не ведитесь на щедрые посулы. Сейчас хорошо умерить свои аппетиты во всем: меньше ешьте, меньше общайтесь, будьте скромны в эмоциях.

Именинники: Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.

6 июня, суббота

16-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге

Светлый, гармоничный день. Его лучше всего посвятить себе и близким. Займитесь своими любимыми делами – почитайте, пообщайтесь, погуляйте. Наберитесь приятных эмоций. Работать и уж тем более выяснять отношения лучше не в этот день.

Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

7 июня, воскресенье

17-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге

Отличный день, яркий, эмоциональный, веселый. Грех хандрить. Надо придумать повод и повеселиться. Для работы также не самый подходящий момент. Пользуйтесь случаем и наслаждайтесь жизнью. Идеальное время для помолвок, свадеб.

Именинники: Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

8 июня, понедельник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге

Символ дня – зеркало. Помните об этом в общении с окружающими: их отношение к вам - это ваше отношение к ним. Вселенная отражает ваши поступки и высказывания. Все недоделки и «хвосты» сегодня могут неприятно напомнить о себе. Сделайте выводы!

Именинники: Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.

9 июня, вторник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее

Будьте внимательны к знакам, которые подает вселенная. Она всеми доступными способами пытается донести что-то важное. Повод проанализировать свое бытие. День не для активных действий. Особенно стоит воздержаться от посещения мест с негативной энергетикой.

Именинники: Анастасия, Давид, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федора.

10 июня, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее

Хорошие энергетические показатели у этого дня. Он подходит для многих начинаний. Сейчас продуктивно заняться самовоспитанием и самообразованием. Самое время ставить новую планку и намечать пути к достижению цели.

Именинники: Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

11 июня, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах

Не лучший день, чтобы связываться с административными органами. Всевозможные бумажные дела отложите. А вот для дискуссий, переговоров и деловых встреч – самое время. Благоприятный день для очищения организма и духовных практик.

Именинники: Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

12 июня, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах

Сегодня не стоит заниматься активной умственной деятельность. Все показатели против этого. Этот день для получения приятных эмоций. Займитесь тем, что в любой ситуации поднимает вам настроение и подпитывает светлой энергией.

Именинники: Василий.

13 июня, суббота

22-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах

Идеальный день для того, чтобы поделиться с ближними своими знаниями и умениями. Обязательно проведите достаточно времени с домашними. Сегодня не следует игнорировать их просьбы и чаяния. Сконцентрируйтесь на текущих делах, их стоит довести до логического завершения.

Именинники: Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Христина.

14 июня, воскресенье

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне

Завершаем начатое и планируем ближайшие дела. Если вы подумывали о том, чтоб кардинально изменить, реформировать свою жизнь, – действуйте без промедления. Неплохой момент для того, чтобы начать карьеру на новом месте и в новой сфере.

Именинники: Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон.

15 июня, понедельник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне

Начинаем строительство, ремонт и всевозможные преобразования жилья. Удачный момент для крупных покупок. В этот день также можно набраться прекрасных эмоций. Они станут неплохим подспорьем в ближайшие дни.

Именинники: Иван, Никифор.

16 июня, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце

Увы, день не подходит для активных действий. Особенно стоит исключить «общение» с деньгами. Сейчас стоит сконцентрироваться на отдыхе и расслаблении. Лучше всего в этом помогут специальные практики – йоги и медитация. Если с этим сложности, можно сходить на массаж или на банные процедуры.

Именинники: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

17 июня, среда

26-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце

Сложный день. Он изобилует искушениями, соблазнами, провокациями. Соберите волю в кулак и не обращайте на все это внимания. Лучше свети общение к минимуму и вплотную заняться хозяйственными заботами или работами на земле.

Именинники: Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София.

18 июня, четверг

27-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце

В решении сложных задач сейчас можно смело опираться на свою интуицию: она подскажет единственно верный шаг. Не обращайте внимание на мелкие неурядицы. Чрезмерная концентрация на негативе собьет с правильного пути и настроя. Хороший день для заключения брачного союза.

Именинники: Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

19 июня, пятница

28-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах

Один из самых спокойных и созерцательных дней лунного месяца. Он не подходит для суеты и напряженной работы. Лучше всего сконцентрироваться на занятии, требующем полного внимания и размеренного подхода. Благоприятный момент для путешествий и встреч с близкими.

Именинники: Виссарион, Георгий, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

20 июня, суббота

29-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах

День следует провести довольно аскетично. Не стоит устраивать шумные посиделки, много есть и злоупотреблять алкоголем. Ко всему этому организм сейчас очень восприимчив, и без негативных последствий вряд ли обойдется. Постарайтесь не накалять отношения и не доводить дело до ссоры.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.

21 июня, воскресенье

30-1 лунные дни. Новолуние в Раке

Отличный момент - светлый, наполненный энергией. Он подходит для любых начинаний со знаком «плюс». Сегодня возможны сюрпризы и встречи с людьми из прошлого. Ну и вы постарайтесь сделать себе приятное. Хотя бы устроить романтический ужин при свечах.

Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.

22 июня, понедельник

2-й лунный день. Растущая Луна в Раке

Дела, начатые сейчас, обречены на успех. Ну конечно, если будет проведена вся необходимая подготовка и получен правильный настрой. От него тоже многое зависит. Не стоит сомневаться в своих способностях и силах. Помните: смелость города берет.

Именинники: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла.

23 июня, вторник

3-й лунный день. Растущая Луна во Льве

Постарайтесь не нервничать. Обиды и стрессы способны сильно ударить по самочувствию. Берегите себя. День нельзя проводить праздно. Иначе избыток энергии превратится в сметающую лавину. Сейчас вообще время активных действий.

Именинники: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.

24 июня, среда

4-й лунный день. Растущая Луна во Льве

День поступления необходимой информации. Надо сделать правильные выводы и правильно воспользоваться полученными знаниями. Возможно, предстоит сделать непростой выбор. Тут лучше опираться не только на разум, но и на интуицию. Сохраняйте верность выбранному курсу. Опять же, надо быть осторожным с эмоциями.

Именинники: Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.

25 июня, четверг

5-й лунный день. Растущая Луна в Деве

Особая сила у слова. С его помощью сегодня можно не только достичь некоторых высот и склонить на свою сторону нужных людей, но и нанести глубокую рану. Будьте осторожны и помните про пословицу «семь раз отмерь». Не отказывайтесь от цели, если на пути возникнут препоны. Преодоление трудностей лишь наделит бесценным опытом. Хорошо отправляться в дорогу и путешествия.

Именинники: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

26 июня, пятница

6-й лунный день. Растущая Луна в Деве

Только спокойные и рутинные занятия. Именно поэтому стоит отказаться от путешествий и дороги – они несут неизвестность и самые разные эмоции. А сейчас следует поберечь свои силы и внутреннее спокойствие. В этот день хорошо заниматься творчеством и вести умные разговоры с мудрыми.

Именинники: Акулина, Александр, Александра, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.

27 июня, суббота

7-й лунный день. Растущая Луна в Весах

Не лучший день для переговоров и убеждения кого-то в своей правоте. Сейчас не стоит обращаться к начальству с просьбами и предложениями. Все это вряд ли будет выслушано до конца. Исключите посещение мест с отрицательной энергетикой и общение с «тяжелыми» людьми.

Именинники: Александр, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

28 июня, воскресенье

8-й лунный день. Растущая Луна в Весах

Хорошо проводить очистительные практики и процедуры по профилактике заболеваний или закаливанию. Постарайтесь не перетруждаться и сохраняйте спокойствие. Сейчас важно сохранить энергию, она понадобится в ближайшие дни. Не лучший момент для деловой активности.

Именинники: Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Михаил, Модест, Федор.

29 июня, понедельник

9-й лунный день. Растущая Луна в Весах

Сложный день. Путаные мысли и такие же эмоции. Разобраться в своем состоянии будет сложно, еще сложнее – понять других. Сведите общение к минимуму и займитесь интеллектуальной деятельностью. Именно сейчас могут проявиться проблемы, не решенные в недавнем прошлом.

Именинники: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня, вторник

10-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе

Идеальный момент для закладывания традиций. Если надо приучить себя или близких к чему-то, приступайте. Сейчас это сделать будет легче. День поминовения усопших. Избегайте ссор: обида, полученная в этот день, будет особенно долгой.

Именинники: Иосиф, Кирилл, Климент, Максим, Никандр, Никита, Пелагея, Филипп.