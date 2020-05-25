«Утешил золотом»: 74- летний Петросян подарил оскорбленной Брухуновой кольцо

Только вчера СМИ смаковали, как Елена Степаненко пошутила в своём шоу, мол, после 74 лет мужчин тянет на «марамоек».

Оскорбленная новая жена Евгения Вагановича Татьяна Брухунова, видимо, приняла это на свой счёт и сочла оскорблением. Татьяна сделала репост этой новости в своём блоге.

petrosyanevgeny Family look

Судя по всему, 74-летний Петросян впервые опубликовал в своём Инстаграме фото с молодой женой, чтобы поддержать обиженную Татьяну. А Брухунова, в свою очередь, похвасталась в сторис роскошным подарком. Не исключено, что презент сделан мужем.

Брухунова, в свою очередь, похвасталась в сторис роскошным подаркомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Кольцо ювелирного дома Tiffany&Co из коллекции Paloma’s Graffiti, - объяснил «КП» дизайнер украшений Влад Торхов. - Надпись Love выполнена почерком французского модельера Паломы Пикассо, младшей дочки Пабло Пикассо. Палома также является ювелирным дизайнером компании Tiffany&Co. Кольцо сделано из 18-каратного золота. А его стоимость на сайте бутика составляет 47 тысяч 900 рублей. У Евгения Вагановича прекрасный вкус.

Влад Торхов

Напомним: в конце прошлого года 74-летний Евгений Петросян тайно женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. А недавно появились слухи, что у пары родился наследник. Правда пока супруги эти новости не комментируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ваганыч никогда не выглядел так со Степаненко": семейное фото Петросяна с молодой женой произвело фурор

Случилось то, чего так долго ждали миллионы поклонников Евгения Петросяна. Сатирик перестал скрывать свое личное счастье. Несколько часов назад он опубликовал в блоге сенсационное фото, которое произвело фурор. Евгений Ваганович позирует со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой (подробности)