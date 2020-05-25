2020-05-25T14:51:31+03:00
Звезды

"Ваганыч никогда не выглядел так со Степаненко": семейное фото Петросяна с молодой женой произвело фурор

74-летний сатирик впервые опубликовал совместное фото с Татьяной Брухуновой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Случилось то, чего так долго ждали миллионы поклонников Евгения Петросяна.Случилось то, чего так долго ждали миллионы поклонников Евгения Петросяна.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Случилось то, чего так долго ждали миллионы поклонников Евгения Петросяна. Сатирик перестал скрывать свое личное счастье. Несколько часов назад он опубликовал в блоге сенсационное фото, которое произвело фурор. Евгений Ваганович позирует со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой.

"Family look", - так подписал Евгений Петросян снимок. В кадре юморист и его избранница позируют в одинаковых плащах люксового бренда и одинаковых белых слипонах. Комментарии к фото Евгений Ваганович предусмотрительно закрыл. Так что отвечать на вопросы подписчиков пришлось его жене Татьяне Брухуновой.

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Family look
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31-летняя красавица, как известно, бойко расправляется с хейтерами и очень благосклонна к тем, кто является ее поклонником. А публика, надо сказать, пришла в неописуемый восторг от семейного снимка пары.

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Что ж холодно-то так
3282 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Ваганыч выглядит на 45 лет, как никогда не выглядел со Степаненко", "Почему Ваганыч под family look закрыл комментарии?", "Лук - бомба", "Рада за вас, как за себя, искренне!", "Танечка, вы такая гармоничная пара. Восхищена вами, чудесный баланс", "Вы, как голливудская прима: в образе, самодостаточности, сиянии", "Вставлю свои ненужные пять копеек про family look. Молодцы! Здорово! Классно!", "Фамильное фото просто пожар. Вот теперь законченный лук!", "Какое классное фото family look, уж простите, но так хотелось вам это сказать", - не унимается публика.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. Кстати, в канун празднования Пасхи 18 апреля Петросян и Брухунова решили перестать скрывать от публики, что они живут вместе, и показали совместный быт. И хотя официальных заявлений на этот счет они не делали, но в своих блогах супруги выложили похожие поздравления в одинаковых локациях. На снимках можно заметить один и тот же стол с куличом и крашеными яйцами, голубую скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет в хрустальной вазе.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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