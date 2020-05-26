Коронавирус в России, последние новости на 26 мая 2020: Определены даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор определили даты проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. 29 и 30 июня пройдут пробные тесты без участия экзаменуемых: на них отработают технологии защиты здоровья абитуриентов. Основная же волна ЕГЭ начнется с 3 июля:

Расписание ЕГЭ-2020

3 июля - география, литература, информатика;

6 и 7 июля – русский язык;

10 июля - профильная математика;

13 июля - история, физика;

16 июля – обществознание, химия;

20 июля - биология, письменный иностранный язык;

22 и 23 июля - устный иностранный язык;

Резервные дни запланированы на 24 июля и 25 июля.

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