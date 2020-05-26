2020-05-26T09:11:55+03:00
Спорт

Видео "неловкого момента" Алины Загитовой набрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Эпизод выступлений нашей фигуристки стал вирусным в популярной соцсети [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Видеофрагмент выступления российской фигуристки Алины Загитовой стал невероятно популярным в социальной сети TikTok. На этих кадрах спортсменка выступает в образе Лары Крофт на показательных прокатах. Однако же в том моменте у фигуристки возникла заминка - она не сразу смогла расстегнуть молнию куртки. И тогда пришлось немного "выкручиваться" из неловкого положения. Это произошло весной 2019 года во время показательного шоу на чемпионате мира, прошедшем в японском городе Сайтама.

"Когда что-то пошло не так", - было названо видео в аккаунте teamzagitovaa в TikTok. Оно собрало 22 миллиона просмотров, получило 442 тысячи лайков.

Пользователи в комментариях активно обсуждают этот ставший вирусным видеоролик.

- Надо было как Халк разорвать, - в частности, написал sashocheck.

Напомним, что Алина Загитова с 13 декабря 2019 года официально находилась в состоянии "паузы" своей спортивной карьеры. Она объявила о приостановке выступлений на турнирах. Однако позднее была включена в основной состав сборной России на будущий сезон.

В активе Алины, напомним - все возможные награды в ее виде спорта. Она побеждала на чемпионате России, Европы, мира, финале Гран-При. А в начале 2018 года в 15 лет выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.

teamzagitovateamzagitova
Видео "неловкого момента" на выступлении Алины Загитовой
4541 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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