Видео "неловкого момента" Алины Загитовой набрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Видеофрагмент выступления российской фигуристки Алины Загитовой стал невероятно популярным в социальной сети TikTok. На этих кадрах спортсменка выступает в образе Лары Крофт на показательных прокатах. Однако же в том моменте у фигуристки возникла заминка - она не сразу смогла расстегнуть молнию куртки. И тогда пришлось немного "выкручиваться" из неловкого положения. Это произошло весной 2019 года во время показательного шоу на чемпионате мира, прошедшем в японском городе Сайтама.

"Когда что-то пошло не так", - было названо видео в аккаунте teamzagitovaa в TikTok. Оно собрало 22 миллиона просмотров, получило 442 тысячи лайков.

Пользователи в комментариях активно обсуждают этот ставший вирусным видеоролик.

- Надо было как Халк разорвать, - в частности, написал sashocheck.

Напомним, что Алина Загитова с 13 декабря 2019 года официально находилась в состоянии "паузы" своей спортивной карьеры. Она объявила о приостановке выступлений на турнирах. Однако позднее была включена в основной состав сборной России на будущий сезон.

В активе Алины, напомним - все возможные награды в ее виде спорта. Она побеждала на чемпионате России, Европы, мира, финале Гран-При. А в начале 2018 года в 15 лет выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.