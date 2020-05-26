Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 мая 2020: Выздоровевших почти в три раза больше, чем заболевших

В Москве постепенно нормализуется обстановка: количество заболевших с каждым днем становится меньше, а выздоровевших – больше. По данным на 26 мая 2020 года, выявили 2830 новых случаев заражения, в то же время лечение прошли и выписались из больниц – 8033 человека (рекордные цифры).

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8915 в 83 регионах. Число заболевших в Москве 2830, в Московской области – 817 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Количество вылечившихся от коронавируса резко увеличилось. За последние сутки выздоровело еще 8033 пациента (для сравнения вчера цифра была – 3746).

- Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что Москва борется с коронавирусом уже четвертый месяц. За это время в городе собрали самую крупную в мире базу данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками COVID-19 – более 1000 снимков.

- Мы надеемся, что передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, которые мы сейчас активно внедряем в столичной системе здравоохранения, помогут нам эффективнее бороться с инфекцией, - сказала Анастасия Ракова.

Как меняется число заболевших в Москве Графика: оперативный штаб

КСТАТИ

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