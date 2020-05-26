2020-05-26T11:07:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 мая 2020: Выздоровевших почти в три раза больше, чем заболевших

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Москве постепенно нормализуется обстановка: количество заболевших с каждым днем становится меньше, а выздоровевших – больше. По данным на 26 мая 2020 года, выявили 2830 новых случаев заражения, в то же время лечение прошли и выписались из больниц – 8033 человека (рекордные цифры).

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8915 в 83 регионах. Число заболевших в Москве 2830, в Московской области – 817 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Количество вылечившихся от коронавируса резко увеличилось. За последние сутки выздоровело еще 8033 пациента (для сравнения вчера цифра была – 3746).

- Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что Москва борется с коронавирусом уже четвертый месяц. За это время в городе собрали самую крупную в мире базу данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками COVID-19 – более 1000 снимков.

- Мы надеемся, что передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, которые мы сейчас активно внедряем в столичной системе здравоохранения, помогут нам эффективнее бороться с инфекцией, - сказала Анастасия Ракова.

Как меняется число заболевших в Москве Графика: оперативный штаб

Как меняется число заболевших в Москве Графика: оперативный штаб

КСТАТИ

Эксперты РАН: Россия восстановится после коронакризиса к 2023 году, а второго пика эпидемии в Москве не будет

Медики, экономисты, психологи и математики обсудили, что нас ждет в ближайшем будущем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Россию вернулись 20 тысяч граждан, застрявших за границей
Министр Якушев вернулся в Минстрой после лечения от коронавируса
Порошенко снова не пришел на допрос
В Центральной России и Сибири предсказали лето с ураганами и смерчем
Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции
США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями
Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ
Американцев предупреждают о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19
Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов
Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет
20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже
Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека
Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса
В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса
Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса
Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты
Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»