Бразилия вышла на второе место по коронавирусу: что творится в стране

В понедельник в печальной "коронавирусной" гонке выявился новый претендент на "серебро". Им неожиданно стала Бразилия, в которой инфицированными COVID-19 оказались 363 тысячи человек, а число скончавшихся от вируса составило зловещие 22 666. Как же этой стране Западного полушария удалось достичь такого печального результата?

Впервые коронавирус в Бразилии был выявлен аккурат после традиционного карнавала — 26 февраля. Изначально президент страны эксцентричный Жаир Болсонару отнесся к болезни весьма легкомысленно. Хотя в его администрации еще в середине марта заразился сотрудник пресс-службы, сам глава государства заявлял, что ему "не страшен никакой коронавирус", и всячески противился введению чрезвычайных мер из-за "гриппчика". Оппозиция даже потребовала его отставки "по причине неспособности бороться с эпидемией", но Болсонару устоял.

Президент Бразилии Жаир Болсонару.Фото: REUTERS

Однако не устояла сама Бразилия и ее система здравоохранения. Медленно погружаясь в хаос власти городов и губернаторы были вынуждены самостоятельно вводить карантинные меры и определять, когда и как устанавливать ограничения, даже несмотря на то, что президент призывал не беспокоиться и "не убивать экономику".

Но так сложилось, что нескоординированные и непродуманные меры вводились хаотично и иногда без должного надзора, в результате чего в ряде регионов не контролировались ни ограничения на поездки, ни "социальная дистанция". Например на пасхальные праздники 5-11 апреля карантин фактически не соблюдался, из-за чего толпы народа ломанулись на пляжи, чтобы отдохнуть и заодно перезаражать друг друга.

Да и сам президент неоднократно под камерами прогуливался по улицам бразильской столицы, пожимая руки встречным прохожим и заходя в попадавшиеся по пути магазины, не забывая "в свободное время" и про массовые митинги. Такой вредный пример тоже не способствовал росту популярности ограничений.

Противники карантинных мер на митинге.Фото: REUTERS

Одновременно с этим неутомимый Болсонару продолжал бороться за "экономическую свободу" и возврат к прежнему режиму работы. Несмотря на рост числа больных в мае он уже готовился снимать карантин. Глава государства заявил, что "идет на риск возобновление торговли, принимая ответственность за это решение". Правда спустя пару недель, когда число умерших от коронавируса превысило 5 тысяч человек, президент уже сказал, что на него "не удастся повесить вину за эти жертвы".

Сейчас Болсонару отвечает на все упреки очень просто - "увы, такова жизнь" - и упорно утверждает, что остановить болезнь сможет только коллективный иммунитет, когда вирусом переболеет большая часть населения. Возможно, он с радостью снял бы и карантин, но с учетом паники, царящей сейчас среди бразильцев, это означало бы политическое самоубийство.

Вообще в Бразилии COVID-19 стал сейчас самой горячей темой не только в медицине, но и в политике. Почуяв, что "запахло жаренным", Болсонару начал обвинять в эпидемии всех, кроме самого себя — врачей, местные власти, прессу. Особенно досталось министерству здравоохранения, ведь за время эпидемии сменилось уже три главы этого ведомства. При этом новый "главврач" - генерал-десантник Эдуарду Пазуэлу - не имеет никакого опыта лечения, зато хорошо выполняет приказы.

Кстати, генерал поддерживает и идею Болсонару о лечении коронавируса хлорохином и гидроксихлорохином, которые ранее использовался при терапии малярии. Проблема в одном маленьком нюансе - эффективность обоих препаратов в борьбе с COVID-19 научно не доказана.

А тем временем наиболее острая обстановка сложилась в двух крупнейших городах страны — Рио-де-Жайнейро и Сан-Паулу. Последний вообще стал лидером по число инфицированных — более 82 тысяч человек, у находящегося на втором месте Рио — почти 38 тысяч. Сейчас эпидемией охвачено две трети Бразилии.

Ряды свежих могил для жертв коронавируса в Сан-Паулу.Фото: REUTERS

При этом от COVID-19 страдают и коренные жители страны — индейцы, у которых уровень смертности от болезни в два раза выше, чем средний по стране. Как заявляет ассоциация коренных народов Бразилии, из примерно тысячи заразившихся аборигенов умерли 125 человек. Многие этнические группы живут на удалении от цивилизации, в результате чего зачастую их бывает сложно диагностировать и вовремя оказать медицинскую помощь.

Пока не ясно, сумеет ли правительство обуздать эпидемию коронавируса, но результаты последних социологических опросов населения уже говорят о том, что многие бразильцы склонны винить Болсонару в разыгравшейся трагедии. Некоторые политологи уже начинают осторожно высказывать мнение, что глава государства может не досидеть на своем кресле до конца срока. Не исключено, что после окончания карантина избиратели призовут его к ответу за излишне легкомысленное отношение к "гриппчику".