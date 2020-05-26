Терешкова - о Пескове в Звездном, Макаревич - о «Рагу из «Синей птицы», а Панкин - о тени отца Гамлета

В юбилейной «Комсомольской правде», вышедшей во вторник, 26 мая, на Россию и страны СНГ (в столичном регионе газета появилась в понедельник), публикуется и наш традиционный «Вопрос дня». На этот раз он звучит так: «Что значит «Комсомолка» в вашей жизни?»

В печатной версии некоторые ответы вышли в сокращённом виде. А в этой нашей подборке они - полностью...

Валентина ТЕРЕШКОВА, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор, депутат Госдумы:

- «Комсомольская правда» в 60-е - 70-е годы являлась не только органом ЦК ВЛКСМ. Это была газета (думаю, имею право так говорить) первого отряда советских космонавтов. Потому что и первое интервью Юры Гагарина было у вас, и -первые снимки Вали Гагариной - в те удивительные и счастливые моменты, когда Юра полетел в космос.

А Васю Пескова до сих пор вспоминают у нас в отряде космонавтов, в нашем Звездном городке. Он и частушки про нас сочинял: «Совсекретные девчата составляют большинство!» Их даже Сергей Павлович Королёв знал. Василий Михайлович часто к нам приезжал. Представьте себе - он рассказывал нам о своих командировках. Он рассказывал о красноте родной Земли. Нам, космонавтам!

Мне кажется, уникальность «Комсомолки» в том, что она, несмотря на разного рода бури и соблазны, сохраняет своё лицо. Пусть и дальше будет так же!

И, пожалуйста, побольше и почаще пишите о наших простых россиянах, о людях труда. И, конечно же, - с 95-летием, друзья!

Борис Панкин. Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

Борис ПАНКИН, главный редактор «Комсомольской Правды» в 1965-м - 1973 гг.

- Комсомолка» со мнои всегда, как тень отца Гамлета. Вдохновляет на хорошие поступки и предостерегает от плохих.

Артур ЧилингаровФото: Михаил ФРОЛОВ

Артур ЧИЛИНГАРОВ, знаменитый полярник, Герой Советского Союза, Герой России, депутат Госдумы:

- Смотрите как! 21 мая - День полярника. (Мы учредили его в 2013-м) А 24-го - День рождения «Комсомолки». Когда 5 лет назад мы а парке, на Красной Пресне, все вместе отмечали 90-летие газеты, и я напомнил об этой параллели - все так аплодировали!

А с «Комсомолкой» я дружу с 1965-го, когда стал первым секретарем Булунского райкома ВЛКСМ Якутии. Правда, газета к нам тогда шла недели две, но все равно была свежей - на морозе-то! Летом доходила быстрее.

Кстати, у меня дома, в рамке, - публикация из «Комсомолки» за 14 ноября 1964-го (автор Ю.Шаламов) «Четверо из Тикси». Там есть и фото молодых инженеров-океанологов, в числе которых и я.

Долго не думал, что пожелать «Комсомолке» на 95 лет. От меня - чисто полярное: «Крепкого льда вам, ребята!»

Евгений ЗиничевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений ЗИНИЧЕВ, глава МЧС, генерал-полковник:

- Это - газета почти с вековой, славной историей. Лично для меня она навсегда останется неким атрибутом моей молодости.

За все эти годы своего существования «Комсомолка» ничуть не потеряла актуальности, а наоборот - стала драйвером новостного мира, наряду с ведущими информационными агентствами нашей страны.

Где бы я не работал, так или иначе часто сталкивался с журналистами «Комсомольской правды». И должен отметить, что ваши ребята всегда были в гуще событий, можно сказать «на передовой». За все годы существования МЧС, они не раз были отмечены наградами ведомства, потому что вместе со спасателями работали там, где людям нужна была помощь и поддержка.

Желаю всему коллективу «Комсомольской правды» сохранять лидирующие позиции, а их командиру – Владимиру Сунгоркину - бодрости духа и новых идей!

Андрей МакаревичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей МАКАРЕВИЧ, лидер группы «Машина Времени»:

- Что значит «Комсомолка» в моей жизни? Если говорить о личных воспоминаниях, это, конечно, «Рагу из «Синей птицы». (Так называлась статья, опубликованная в «Комсомольской правде» от 11 апреля 1982 года, которая содержала письмо «с резкой критикой творчества» музыкальной группы «Машина времени».- А.Г.)

А если - о каких-то более общих понятиях... «Комсомолка» - это что-то такое вечное, незыблемое, которое гораздо старше, чем я. И вообще, очень немногие печатные издания - и в нашей стране, и в мире - прожили такую длинную жизнь. Где теперь, например, газета «Правда»? А была самой главной советской газетой на протяжении десятилетий. «Комсомолка» когда-то являлась государственным органом, потому что тогда других органов и не было. Сейчас, уже давно, она - народный орган. Если я там не все принимаю - в плане иногда и излишней «массовости», - так это, наверное, потому, что я себя к этой большей части не очень отношу. Ничего плохого в этом нет.

Остается поздравить газету и ее коллектив с праздником, с Днём рождения, пожелать еще долгих-долгих лет жизни.

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