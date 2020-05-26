Телеведущая Светлана Жильцова два года выхаживала умирающего мужа

Светлану Жильцову миллионы телезрителей помнят как одну из первых ведущих легендарного КВН. Она блистала и в передачах "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "Веселые нотки" и "Песня года". Сейчас звезда советского экрана переживает непростые времена. Недавно женщина похоронила мужа, с которым прожила 58 лет.

Светлана Жильцова приходит в себя после смерти близкого человека. Она выхаживала любимого супруга, но, к сожалению, болезнь взяла верх.

"Полгода назад умер мой любимый муж Владимир Иванович Серебренников, ему было 90 лет. Два года я за ним ухаживала. Он очень болел, лежал дома. Мы же прожили вместе 58 лет!", - делится безутешная вдова.

Трагедию ей помогла пережить семья сына. Сейчас Светлан Александровна находится в изоляции в московской квартире. "Мой сын Иван с семьей - на даче. Приходит иногда социальный работник, приносит продукты", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Когда-то знамеитая телеведущая решила для себя: "Исполнится 55 лет, уйду на пенсию. Так и случилось. Все что могла, я сделала на телевидении. Работа стала неинтересной, да и возраст подошел. Считаю, что телевидение - поле для молодых, на них приятнее смотреть", - говорит звезда экрана.

Единственное, что ее огорчает, - непрофессионализм ее более молодых коллег. "Многие, пришедшие нам на смену, оказались менее профессиональны, чем мы, дикторы. Слышу некоторых и не могу разобрать речь: они же не выговаривают половины букв алфавита! Вот это печально", - резюмировала знаменитость.