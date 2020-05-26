Эстрада госзаказа, или Почему большинство звезд в стране – «липовые»

Пошумел я немножко на неделе. Шутки шутками, стишки стишками, но давайте поразмышляем: что в этом «конфликте» смысловое? Какую проблему он высветил? Что в нем острого? Не «матюги» же в интернете. Это дело тут обычное.

Предполагаю, что главный вопрос, который, так сказать, всплыл, - почему наши «звёзды» не находят широкой поддержки у, казалось бы, своей аудитории? На жалобы о тяжёлом материальном положении слышат в ответ в лучшем случае: «…идуй работать». А в худшем - ... нет, не пропустит цензура.

Выходит, что их труд мало кому нужен. Никто не собирается их спасать. Как так? Общество с нескрываемой и злорадной ухмылкой смотрит на этих «кумиров». Неужели никто не ждёт их новых песен или даже просто появлений? И почему до кризиса они жили, как Звезды? Но в один миг всё улетучилось. Где их преданные поклонники?

Как я думаю, фокус здесь в том, что популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних «творческих» сил. Я раньше задавался наивным вопросом - зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры, фальсифицированные лайки, если залов они не собирают? Для чего им видимость успеха, если его нет?

Во всем мире нет такого феномена, а у нас каждый второй «звездун» - «накрученный». Небольшое расследование меня привело к пониманию, что весь этот морок они напускают для условных «заказчиков» своих выступлений. И это не рядовые слушатели. Не те зрители, которые покупают билеты.

Нет. Люди их вообще не интересуют. Зона их повышенного внимания и «творческой» одержимости – это, банально, бюджетные деньги и товарищи, их распределяющие. Казалось бы, где эстрада «в перьях» и где бюджет? Они вроде как из разных вселенных. Но есть место, где они пересекаются. И это... городские мероприятия и другие праздники «нефтяника».

Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города». За свои кровные на эти «шоу» никто не пойдёт.

А так, что? Деньги выделены, их кто-то должен освоить, вот и осваивают разномастные «звёзды». Кто на «голубой огонёк » пролез, тот в центре Москвы шабашит, а кто пока в «утреней почте» - те по районным центрам.

Это, кстати, ответ на вопрос: почему у нас такое убогое федеральное музыкальное телевидение. Не для людей это всё. Тут иные задачи. Начальникам же для отчетности, да и так, для души, - мол «звезда» у нас настоящая, прилагают скрины лайков и просмотров, да и мелькание в телеке на пользу.

А вы спрашиваете - почему такие унылые концерты? Да им зритель вообще не нужен. Нет экономической заинтересованности в слушателях. Отыграл «чё-нидь да как-нидь», главное, с «губером» потом посидеть, вот где нужно постараться. Поэтому и поддержки они от людей не дождутся. Вот и вся история. И пока такая «шушера» будет делать вид, что делает нам «искусство», ни о каком Искусстве речи быть не может.

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