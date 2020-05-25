«С тобой будет мужской разговор»: Пригожин и Шнуров готовятся к драке

Самоизоляция, что ж ты с людьми делаешь, проклятая! Стихотворно-базарная свара Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина достигла острой фазы. В очередном творении лидер «Ленинграда» назвал Пригожина словом, после которого нормальные ребята за гаражами в глаз дают. И приговаривают: «от молокососа слышу!» (там другое слово - не молокосос, но нам закон запрещает его в «КП» печатать). Почитатели Шнурова оживились: «хватит ругаться, давайте драться!» - пишут люди в комментариях и нахваливают Сергея за смелость.

Иосиф в долгу не остался: опубликовал у себя в инстаграме картинку, где он показывает неприличный жест. Догадайтесь, какой и кому. «По понятиям ты далеко не красавчик. Ты не прав, старикашка», - послал приветик 51-летний Пригожин 47-летнему Шнурову и пообещал «отдельный мужской разговор» (Что?! - прим. внутреннего редактора автора).

Так-то, конечно, кулачный поединок двух не последних фигур русского шоу-бизнеса здорово скрасил бы нам карантинные будни. Мужчины по сути ровесники, тут все честно. Сергей давно не злоупотребляет, Иосиф тоже не раз был замечен на беговой дорожке - туда его регулярно супруга загоняет.

Но не кажется ли вам, ребята, что ваши, извиняюсь, кукухи стремительно отбыли в неизвестном направлении? На вас так-то страна смотрит. Такого даже звезды телепрограмм Владимира Соловьева и Андрея Норкина себе не позволяют, а ведь до сих пор именно тамошние конфликты задавали образцовый плинтус.

За всей этой чехардой все время ускользает первопричина распри. Давайте мы вам ее вкратце напомним. Иосиф Пригожин на свою беду посетовал, что сейчас нелегко даже известным певцам, а уж ресторанным, клубным музыкантам, цирковым артистам и подавно. У них самих с Валерией коллектив из 25 человек — этим людям надо платить зарплату, а скоро будет нечем. И не пора ли государству вспомнить об артистах и помочь им материально?

Изумленный Шнуров посмеялся над Пригожиным в стишке: тебе ли жаловаться, чай не ботву с берестой едите. Народ Сергея поддержал: мол, странно слышать такие жалобы от обеспеченных артистов, когда простые люди массово теряют доходы.

И понеслось: Пригожин в интервью «КП» назвал Шнурова хайпожором (человеком, охочим до дешевой популярности. - Ред.). Шнуров посмеялся в сторонке: «Ты заступник за весь мир, как Ганди и, [блин], мать Тереза! Делегат артистов цирка!» и потребовал: «уберите этого борца за нищих, щас смеха обоссусь». Ну, дальше вы знаете.

А вот в ранешние времена в моде были интеллектуальные споры… Прогрессист Виссарион Белинский сходился с критиком-славянофилом Степаном Шевыревым так, что теперь по их перепалкам в университетах изучают методы ведения дискуссий, например. И до сих пор ни разу, что характерно, никто не обоссался.

Вернемся же в наше время: никто из деятелей из области шоу-бизнеса, которых мы попросили прокомментировать этот «скандал года», не решился сделать это публично. Да ну их, говорят. Не для печати же неприлично ржут.

Ну негде вам аргументированно спорить — колонки в «Комсомолку», что ли, пишите. Пригожин расскажет, как, по его мнению, государству надо помогать бедствующим артистам. Шнуров, в свою очередь, объяснит, почему звезды шоу-бизнеса, даже несмотря на потерю миллионов рублей из-за коронакризиса, - последние в очереди за народным сочувствием.

Дорогие Иосиф и Сергей! А слабо какахами кидаться? Можно собачкиных по газонам насобирать - на ваше счастье у нас пока не все за своими питомцами убирают. Не благодарите.