«То, что Эдуард Успенский был тираном, не новость», говорит третья жена писателя

Российская государственная детская библиотека присвоила имя Эдуарда Успенского литературной премии «Большая сказка». И это вызвало протест его дочери, которая считает своего отца тираном.

«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…», - объяснила свою позицию Татьяна Успенская.

Она отметила, что насилие было физическим, психологическим и эмоциональным и повторялось по отношению как к ней и ее матери, так и к внукам и детям другой жены - телеведущей Элеоноры Филиной.

- То, что Эдуард Николаевич был тираном в семейной жизни не новость, - подтвердила "КП" третья жена Успенского Элеонора Филина. - Эту премию учредила государственная библиотека, как я предполагаю, с подсказки вдовы Успенского – Елены Борисовны. Когда Татьяна (дочь от первого брака писателя – Ред.) об этом узнала, она захотела написать протестное письмо и высказать свое отношение к этой ситуации. Она знает, что Успенский издевался не только над ней, но и над моими детьми.

- Но ведь последняя жена Эдуарда Николаевича (она же и вторая его жена) Елена Борисовна, видимо, так не считает. Или, возможно, она не была свидетельницей его тирании…

- Просто она в этом никогда не признается, ей это невыгодно. Все наследство Успенского – все движимое и недвижимое имущество досталось ей. Увековечить его память – это ее долг, особенно когда она получила от мужа несколько загородных домом, квартиры в центре Москвы, несколько квартир в Анапе и авторские права…

- Какое это состояние суммарно?

- Когда мы с ним разводились в 2011 году, только один наш дом в Троицком оценивался в 3 миллиона долларов. Это была лишь малая часть имущества Эдуарда Николаевича. Он оставил своей вдове многомиллионное состояние. И не в рублях, а в долларах. Он много раз писал завещание, несколько раз переписывал его. Я ему говорила, что в этом завещании надо назвать всех: и детей, и его брата, и других родственников. Надо всем что-то оставить. Елена Борисовна другой человек. Поэтому в окончательном завещании Успенского указана только она. Эта ситуация ее устраивает, она решила, что это нормально, нет никаких угрызений по этому поводу.

По мнению директора детской библиотеки Марии Веденяпиной, имя Эдуарда Успенского присвоено в знак признания его литературных заслуг, не принимая во внимания его личные качества.

Эдуард Успенский – известный детский писатель, придумавший крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина, пса Шарика. Был одним из создателей программ «Спокойной ночи, малыши!» и «В нашу гавань заходили корабли». Эдуард Николаевич скончался два года назад.

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