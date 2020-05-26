«Стыдно за известных актеров, которые жалуются на безденежье»: жена народного артиста РФ Бориса Щербакова

На днях вдова Николая Караченцова Людмила Поргина посетовала, что оказалась в бедственном положении: она сидит без денег у себя на даче. В окружении кошек, собак, попугаев, которых надо кормить. Правда с ней рядом не только домашние питомцы, но и ее сын, и внуки…

- Людмила Поргина - заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда, - высказала свое мнение Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова. - Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать. Мой муж никогда бы не пожаловался. Хотя антреприза – его основной заработок, а спектаклей сейчас нет. Я давно на пенсии и не работаю. Деньги зарабатывает муж. Он всегда востребован. Благодаря ему у нас есть «подушку безопасности». Мы откладывали на одни цели, а сейчас сбережения пошли просто на жизнь. Я мечтала отправиться в путешествие на круизном лайнере. А это дорого. Значит, поездку придется отложить. Ну и что? Это же не конец света.

Но самое удивительное, что не только артисты театра, которые остались без спектаклей и съемок, без подработок, но «звезды» шоу-бизнеса стали жаловаться на потерю дохода! Кто-то даже написал, что еле сводит концы с концами. При этом некоторые из них живут в дорогущих особняках, у кого-то вилла в Швейцарии... В этой ситуации рассказывать о том, как они почти голодают, стыдно! Тот случай, когда миллионеру не хватает еще одного миллиона.

Всем сейчас непросто, но мы не голодаем. Возьмем нашу семью. У Бориса хорошая пенсия (актеры, у которых есть звание народный или заслуженный артист, в Москве получают приличную надбавку, суммарно их пенсия около 50 тысяч рублей в месяц). Я тоже получаю пенсию. На эти деньги можно неплохо прожить. Многие актеры зачастили на телевидение, их приглашают в ток-шоу. Там тоже платят. Правда приглашают в основном известных.

А вот кому действительно тяжело - это молодым и малоизвестным актерам. У них небольшие ставки. Кино сейчас не снимают. Если артист не в труппе, где платят хотя бы зарплату, то ему очень сложно.

- Успешные актеры-мхатовцы (речь идет об МХТ им.Чехова) среднего поколения – Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Игорь Верник, Станислав Дужников и другие из личных (!) средств сделали подарок своим пожилым коллегам и техническим сотрудникам театра (по слухам, перечислили каждому около 25 тысяч рублей).

Вот в таких поступках проявляются люди. Если Хабенский (к сожалению, я с ним лично не знакома) и его команда помогают другим и ради этого с легким сердцем расстаются со своими накоплениями – большое им уважение. Я хорошо знаю Игоря Верника. Он прекрасный человек, у него широкая душа.

- Чем занимается Борис Щербаков в самоизоляции?

- Своим любимым делом – он режет по дереву иконы. У него большая мастерская на даче. Он сделал потрясающую «Троицу», уже приступил к следующей работе. Я пишу книжки, сейчас – роман. Нам некогда скучать.

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