"Сижу без денег": вдова Николая Караченцова живет в доме за 400 млн и жалуется на жизнь

Вдова Николая Караченцова коротает дни и ночи на самоизоляции в своем загородном особняке за 400 миллионов рублей в ближайшем Подмосковье. Людмила Поргина жалуется на безденежье, но старается не унывать. Пенсионерка признает: с каждым днем ей становится все труднее. От грустных мыслей заслуженную артистку спасают молитвы и любимые внуки.

"Эта страшная болезнь, которая заставила нас всех сесть дома, появилась для чего-то. Сейчас есть время подумать, оглянуться назад, покаяться, попросить у Бога прощения. Молюсь за врагов своих! Чувствую, что сейчас настал момент очищения. Мне в последнее время очень хочется в монастырь, поехать в святое место, поговорить с монахами, погулять", - признается вдова Николая Караченцова.

Поргина в настоящее время находится на даче. Вместе с ней в двухэтажном особняке живут единственный сын, невестка и внуки. Людмила Андреевна не скрывает - бывает, что близкие ее раздражают. Но она, по ее собственным словам, учится смирению.

"Меня иногда даже собственные внуки раздражают. Что-нибудь скажут резкое, и мне хочется им сразу ответить. Но тут же думаю: «Ты смиряйся, проси у Бога терпения. Они же еще молодые, многого не понимают!»", - говорит пожилая женщина.

У Поргиной, как и у многих артистов, в эти непростые времена возникли трудности с деньгами. "Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это", - цитирует ее Собеседник.Ru.

У артистки большое хозяйство - четыре попугая, шесть кошек и собака. Животные требуют немалых затрат. Их надо ежедневно кормить. "Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак", - делится вдова.

Раньше каждое лето Поргина проводила в Болгарии - там у нее вилла. Но в этом году о поездке остается только мечтать. "Нам с Колей сын несколько лет назад построил дачу в Болгарии. Это наше любимое место. Там такая красота: море, чистейший воздух, холмы. К нам прибегают из леса лисы и зайцы", - вздыхает пенсионерка.

Напомним, Николай Караченцов ставил после себя хорошее наследство. На его счету более 100 ролей в кино, десятки постановок в театре. Николай Петрович был востребованным и хорошо зарабатывал. В 2003 году он стал обладателем шикарной квартиры площадью в 250 квадратных метров в Шведском тупике. По свидетельству гостей Караченцова, в квартире много старинной антикварной мебели, картины и иконы. Эту недвижимость оценивали в миллион долларов, передает "СтарХит".

Также Караченцов был обладателем загородного дома в поселке Валентиновка (ближнее Подмосковье рядом с национальным парком "Лосиный остров"). Та самая дача, где сейчас живет Людмила Поргина. Дом расположен на 50 сотках земли. По самым скромным оценками, цена двухэтажного особняка может доходить до 400 миллионов рублей.